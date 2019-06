Vereador Dr. Manuel Marcos alerta sobre a violência em Sergipe

06/06/19 - 15:18:57

Durante a Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Aracaju (CMA) desta quinta-feira, 6, o vereador Dr. Manuel Marcos (PSDB) demonstrou preocupação com os índices de homicídios em Sergipe. “Por ser um estado pequeno, deduzimos que a incidência também seja. Mas, a realidade é outra”, adverte.

Dados recentes do Atlas da Violência evidenciam que no período entre 2007 e 2017, houve aumento de 123,50% e nenhuma redução dos índices no estado. Em contrapartida, informações atestadas pelo Fórum Brasileiro da Segurança Pública dão conta de que no primeiro trimestre de 2019, Sergipe conseguiu reduzir 33,8%.

“Somos a quarta federação do país que mais sofre com a violência, ficando atrás apenas do Acre, Rio Grande do Norte e Ceará. Reconheço que as entidades de segurança pública estejam tentando contornar esta situação, porém, os avanços são poucos significativos quando comparamos o aumento gradativo dos números de homicídios ao longo de uma década. O ideal é reverter, fazer a prevenção, assegurar e conservar o bem-estar”, opina.

por Leilane Oliveira Coelho