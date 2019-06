Grandes atrações comandam mais uma edição do Arraiá do Chico

07/06/19 - 15:28:55

Para colaborar com o trabalho realizado pelo Externato São Francisco de Assis, que atende atualmente cerca de 100 crianças carentes, artistas sergipanos se reuniram para agitar mais uma edição do ‘Arraiá do Chico’. O evento beneficente será realizado no sábado, 15 de junho, a partir das 16h na sede da instituição.

A festa vai contar com shows de Maraísa – A Dama do Forró, Thiago Sol, Fábio Lima, Mário do Forró, Pedro Guilherme e Bruno Rangel. O tema do Arraiá do Chico deste ano é ‘Nordestino arretado’.

É um programa para toda a família que vai contar ainda com comidas típicas, brincadeiras e sorteios. Faça parte deste arraiá e colabore com o trabalho realizado pela instituição!

Os ingressos estão sendo vendidos por R$ 10 na sede do Externato São Francisco de Assis que fica localizado na Avenida Edésio Vieira de Melo, número 595, no Bairro Suíssa. Outras informações através do número (79) 3224-3509.

Da assessoria