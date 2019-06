Cada um por si

Pelo andar da carruagem, Aracaju deverá ter algo em torno de 10 candidatos a prefeito nas eleições de 2020, portanto, pouco mais do que os sete postulantes do pleito de 2016. Além de Edvaldo Nogueira (PCdoB), que tentará a reeleição, vários políticos já se anunciaram pré-candidatos e outros tantos estão na “moita” esperando a hora certa para colocar a cara a tapa. Essa diversidade de pretendentes ao comando da capital mostra que, antes de se unir em torno de um projeto macro, os vários partidos querem mesmo é conquistar a prefeitura para alargar o caminho rumo ao governo de Sergipe. Divididos, os oposicionistas facilitam a reeleição do prefeito de plantão, que sabidamente transforma em votos a força da máquina pública. Aliás, esta divisão da oposição lembra o provérbio “em terra de murici, cada um cuida de si”, atribuído ao coronel Pedro Nunes Tamarindo, quando da fuga desesperada do que sobrou do Exército após vergonhosa derrota no arraial baiano de Canudos, em 1896. Misericórdia!

Serra de luto

Itabaiana se assustou com o brutal assassinato do secretário municipal Rauan Stefani de Santos Santana. Em pouco mais de 10 segundos, o pistoleiro fuzilou o rapaz, que estava com dois amigos numa mesa da Churrascaria Pirata. Após atirar várias vezes na vítima indefesa, o criminoso deixou o local tranquilamente. Em nota, o prefeito Valmir de Francisquinho (PR) lamentou a morte brutal do auxiliar e decretou luto de três dias no município.

Corda bamba

O prefeito de Rosário do Catete, Vino Barreto (DEM), está com o mandato por um fio. Ontem, a 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça manteve seu afastamento do cargo. O demista é acusado de improbidade administrativa por ter, segundo o Ministério Público, contratado pessoas sem concurso público para atuarem como cabos eleitorais no pleito de 2016. Homem, vôte!

Sem aposentadoria

Da forma como está, a famigerada reforma da Previdência impede que o homem do campo se aposente, pois morrerá bem antes. Segundo o senador Rogério Carvalho (PT), o camponês não trabalha nem seis meses por ano com carteira assinada. “Qual lavrador vai conseguir provar 20 anos de trabalho seguidos, particularmente no semiárido?”, indaga o petista. Anote aí: esta reforma só beneficiará os bancos e os grandes empresários. Crendeuspai!

De olho em 2020

E o ex-deputado federal Valadares Filho (PSB) começa a discutir o projeto do partido para 2020. O tema o levou a Brasília e São Paulo, onde se encontrou com o presidente da legenda, Carlos Siqueira e o tesoureiro nacional do PSB, Márcio França. Com este último, Vavazinho também discutiu sobre as eleições de 2018, quando ambos disputaram sem sucesso os governos de Sergipe e de São Paulo. Valadares Filho ainda não disse se pretende se candidatar em 2020. Ah, bom!

Solte os bichos

E a deputada estadual Kitty Lima (Cidadania) pediu ao governador Belivaldo Chagas (PSD) que liberte os bichos enclausurados no Zoológico Parque da Cidade, em Aracaju. De acordo com a parlamentar, caso não seja possível devolvê-los à natureza, que se transforme o Parque num santuário ecológico para proteger a fauna e aos animais. Então, tá!

Vida dura

Os sonegadores de impostos que se segurem, pois o governo vai persegui-los sem dó nem piedade. A ameaça é do novo secretário da Fazenda, Marco Antônio Queiroz. Empossado ontem, o moço prometeu usar a tecnologia para combater a sonegação fiscal. Funcionário da Caixa Econômica Federal, Queiroz possui experiência em cargos gerenciais, tendo sido superintendente da CEF em Sergipe. Será que agora vai?

Devo não nego…

Mais da metade dos sergipanos está com a corda no pescoço. Estudo da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo revela que, em abril último, 62,7% da galera atrasou o cartão de crédito, o cheque pré-datado, os carnês das lojas, prestações de carros, seguro e o diabo a quatro. Pior para os credores é que a crise econômica vai continuar braba e a inadimplência também. Só Jesus na causa!

Boa nova

A arrecadação de royalties e participações especiais sobre produção de óleo e gás deve crescer 3,6% de 2019 a 2023. Segundo o jornal Valor Econômico, com base em dados da Agência Nacional de Petróleo, a expectativa é que em Sergipe as receitas cresçam 24%, chegando a R$ 107 milhões em 2023. O estado concentra importantes descobertas em águas profundas e a previsão é que a Petrobras comece a operar sua primeira plataforma na região em 2023. Maravilha!

Chove chuva

Desde ontem, chove em boa tarde de Sergipe. Então, como bem canta Jorge Ben Jor, “chove chuva/ chove sem parar”, principalmente no sertão sergipano, onde o homem do campo reza que as chuvas continuem para permitir o plantio da lavoura e garantir uma boa safra de grãos. Oremos!

