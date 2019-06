Capitão dos Portos faz visita técnica ao diretor do Ciosp, coronel William

Na tarde desta quinta-feira (06), o Capitão dos Portos de Sergipe, Capitão de Fragata Alessandro Pires BLACK Pereira e o Subofcial Jacson Marcondes Batista Santos, fizeram uma visita técnica ao Diretor do CIOSP coronel William, para conhecer as funcionalidades operacionais do CIOSP e tratativas de protocolo de intenções nas áreas de Videomonitoramento e radiocomunicação digital entre a SSP e a Marinha do Brasil .

Na oportunidade foi apresentado ao Comandante Black, as atuações integradas das forças policiais, o georrastreamento e despacho das viaturas operacionais, assim como a rotina dos serviços de Call Center (Atendimento de Emergência).

Estavam presentes na reunião a tenente Ilka Gomes, Gestora do CFTV e Hellen Gomes, gerente de Projetos de TI do CIOSP.