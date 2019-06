Chuva torrencial que cai em Aracaju provoca muitos transtornos para os moradores

07/06/19 - 06:56:55

As fortes chuvas que caem em toda a capital sergipano está causando muita preocupação devido a alguns pontos de alagamentos, a exemplo da avenida Euclides Figueiredo.

As informações são de que já choveu cerca de 80 milímetros nas últimas 24 horas e por conta disso, algumas árvores acabaram caindo, a exemplo do caso em frente ao Coesi, interrompendo o trânsito. Várias ruas da capital estão completamente alagadas, a exemplo dos canais que cortam a cidade. Ainda em Aracaju, foi registrado ainda queda de árvores na praia Formosa e no bairro Aeroporto.

Na periferia, a situação é ainda mais complicada, principalmente nas ruas onde não há calcamentos. As avenidas Francisco porto e Acrísio Cruz estão completamente alagadas. O canal nas proximidades do Batistão acabou transbordando.

Na avenida Euclides Figueiredo, o trânsito está complicado e os veículos estão com dificuldades para trafegar, principalmente os motociclitas.

Atenção – por conta do volume de água, vários semáforos instalados na capital não estão funcionando e estão apenas em alerta.

Foto grupo de WhatsApp Gordinho do Povo Noticias