COBERTURA DE BAR NO IATE DESABA, MAS JÁ ESTÁ NORMALIZADO E FUNCIONANDO

07/06/19 - 13:12:33

As fortes chuvas que atingem Aracaju desde o inicio da noite desta quinta-feira (06) e que prossegue nesta sexta-feira (07) continua causando transtornos para a população e empresários.

O volume de água que caiu até o momento passa dos 80 mililitros o que tem causado a queda de árvores e de coberturas em alguns locais da capital.

Após o registro da queda de coberturas de algumas garagens, no inicio da tarde, a cobertura do Bar de Gonzaga, localizado no Iate Clube de Aracaju acabou desabando. No momento da queda da cobertura o local estava vazio e ninguém se feriu.

Funcionando normal – minutos após a ventania cessar e a chuva diminui, a direção do bar agiu rapidamente e o local foi recuperado e já está em pleno funcionamento.

