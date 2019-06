Convênio com Instituto Arapyaú tornará serviços da Prefeitura mais eficientes

07/06/19 - 12:40:50

A Prefeitura de Aracaju acaba de dar mais um passo importante para se tornar uma gestão inovadora. A administração firmou um convênio com o Instituto Arapyaú, com a finalidade de fortalecer sua capacidade institucional, buscando cada vez mais, respostas rápidas, eficazes, criativas e eficientes para os desafios do serviço público. Com a assinatura do termo de cooperação, na manhã desta sexta-feira, 7, pelo prefeito Edvaldo Nogueira e pelo gerente Executivo da entidade, Marcelo Cabral, a organização sem fins lucrativos se torna uma aliada da Prefeitura para a construção de um instrumento que vai inserir práticas inovadoras no dia-a-dia da gestão.

“Esta é uma parceria muito importante. O Arapyaú é um instituto que cuida do trabalho das cidades. Eles têm uma expertise muito grande, um grupo de técnicos extremamente competentes que têm como missão encontrar soluções criativas e inovadoras. Nesse sentido, acabamos de assinar um convênio com uma instituição que vai nos dar aporte pessoal, tecnológico, teórico e de apoio logístico de pessoas para que possamos montar na Prefeitura de Aracaju um Núcleo de Inovação. Vamos agregar, no sentido de que a inovação seja uma prática cotidiana, corrente, em todas as áreas”, destacou o prefeito Edvaldo Nogueira.

Durante a solenidade, Edvaldo explicou que a parceria consolida um dos pilares do Planejamento Estratégico, com a criação de uma Unidade de Inovação Municipal, que será capacitada para desenvolver projetos, capazes de solucionar problemas estruturantes, considerados como prioritários para a gestão municipal.

“É fundamental para que a gente possa enfrentar os desafios. Nos dá a possibilidade de mudar os métodos, melhorar os processos, avançar de forma significativa nos nossos resultados. Precisamos que todas as nossas ações tenham como foco o cidadão, melhorando sua qualidade de vida em todas as áreas. Em todas as ações que a Prefeitura tem presença, o mais importante é a sociedade. E quanto mais rápido for o trâmite entre a decisão tomada e o serviço que chega, quem ganha é a população. Com a celebração deste convênio vamos tornar os serviços mais eficientes, dando respostas cada vez mais rápidas aos aracajuanos”, ressaltou.

Convênio

O convênio faz parte do programa Cidades e Territórios, do Instituto Arapyaú, e terá duração de 15 meses, com previsão para ser concluído em 2020. Além de garantir apoio técnico para a implementação dos processos de competências organizacionais, através de consultores e especialistas, a entidade vai disponibilizar para a Prefeitura assessoria jurídica para diagnóstico e melhoria da legislação, voltada à inovação. Tanto a contratação dos profissionais quanto a atuação deles serão custeadas pelo instituto, com recursos próprios e privados.

À Prefeitura caberá garantir equipe técnica para o projeto, com a indicação de dois ou três servidores. A gestão também será responsável por providenciar o que for necessário, nos âmbitos administrativo, jurídico e legal, para viabilizar as ações do plano, como a disponibilização de espaço físico para o trabalho da equipe. As primeiras secretarias que serão envolvidas no projeto são: Saúde, Educação, Assistência Social, Emurb e Governo. “Vamos começar pelas secretarias que necessitam de respostas imediatas. Destas, a primeira será a Saúde, que é o setor que precisamos avançar mais. A partir dos resultados obtidos, vamos avançando para os demais órgãos da Prefeitura”, frisou Edvaldo.

Para o gerente Executivo do Instituto Arapyaú, Marcelo Cabral, a parceria com a Prefeitura de Aracaju renderá bons frutos. “Não estamos aqui à toa. Chegamos em quatro cidades este ano e escolhemos todos os lugares a dedo. Houve um entendimento por gestões que funcionam bem e querem chegar mais longe. E não há transferência de recursos. Nossa proposta é fortalecer a capacidade das administrações municipais para que elas possam inovar de maneira sustentável. Esse diálogo com a Prefeitura de Aracaju nos honra demais. É uma grande satisfação poder fazer parte dessa jornada e contribuir com a construção da cidade inteligente, humana e criativa que a gestão busca”, afirmou.

Participaram da solenidade a gerente do programa Cidades e Territórios do Instituto Arapyaú, Tayara Calina, o coordenador do Núcleo de Inovação da Prefeitura, Valter Pereira de Andrade Júnior, os vereadores Gonzaga, Fábio Meireles e Jason Neto, além dos secretários municipais.

Foto: Ana Lícia Menezes/PMA