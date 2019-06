CORPO DE RAUAN SANTANA SERÁ SEPULTADO NESTA SEXTA-FEIRA EM ARACAJU

07/06/19 - 05:24:45

O corpo do Secretário de Assuntos Institucionais e Defesa Social de Itabaiana, Rauan Stefani Santos Santana, será sepultado às 10hs desta sexta-feira (07), no Cemitério Colina da Saudade, em Aracaju, onde o corpo está sendo velado.

Assassinato – Rauan estava em um restaurante de Itabaiana tomando café com amigos, quando foi surpreendido por um indivíduo que assim que entrou no estabelecimento e usando duas armas, efetuou vários disparos de pistola calibre 380, matando-o no local.