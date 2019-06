DEFESA CIVIL EMITE ALERTA PARA AS CHUVAS QUE CONTINUAM EM ARACAJU

07/06/19 - 09:38:43

A Defesa Civil de Aracaju, emitiu um alerta no final da tarde desta quinta-feira (06), informando sobre o volume de chuva esperado e os cuidados que precisam ser tomados, pelos moradores, principalmente para quem mora em áreas de risco, a exemplo dos bairros Cidade Nova, Japãozinho e Lamarão e Santa Maria.

As informações são de que, nas últimas 24h, o volume já é de 80 milímetros. A meteorologia informa que o esperado era de 50 milímetros. A chuva, segundo divulgou o centro de meteorologia, permanece até o final de semana em todo Estado. A Defesa Civil alerta a população a ficar atenta.

A Capitania dos Portos de Sergipe (CPSE), através do Centro de Hidrografia da Marinha do Brasil (CHM), também emitiu nota informando sobre o mau tempo nas áreas marítima e litorânea da região Nordeste, que incluem o litoral Sergipano. A previsão é de ondas de até 2,5 metros, até as 21h desta sexta- feira (07)

A Marinha do Brasil pode ser acionada, em qualquer horário, pelo telefone (79) 3711-1646. Pedidos de auxílio também podem ser realizados pelo telefone 185.