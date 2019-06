DEPUTADO VERIFICA A SITUAÇÃO DA RODOVIA SE-315 NO ESTADO DE SERGIPE

07/06/19 - 15:39:36

O deputado estadual Zezinho Sobral (Pode) esteve nesta sexta-feira, 07, em visita ao sertão sergipano, especialmente nos municípios de Porto da Folha, Poço Redondo e Gararu. Dentre as ações, o deputado estadual aproveitou para verificar como está a rodovia estadual SE 315 nos trechos que abrangem as comunidades Lagoa do Boi, Poço Preto, Lagoa dos Bichos, Lagoa do Canto, Lagoa da Roça, Salitrado, Tanquinhos e adjacências, todas situadas no povoado Santa Rosa do Ermírio, município de Poço Redondo.

“Encontrei a equipe do DER/SE fazendo reparos na estrada e recuperação de bueiros na SE 315, trecho que divide Poço Redondo e Porto da Folha, na Rota do Leite. Agradeci aos amigos do DER em atividade. Foi feita a recuperação da erosão, a ponta das alas e a drenagem. A SE 315 é a rodovia que liga Santa Rosa do Ermírio até a Rota do Sertão, perto de Lagoa Redonda. É uma rota de piçarra, mas é muito importante na coleta e distribuição do leite. É uma região que abastece o estado. Fiz uma solicitação à Sedurbs e ao DER para olhar com carinho os nossos irmãos sertanejos que precisam a Rota do Leite. Agradeço desde já por iniciar os trabalhos”, ressalta.

Na opinião do deputado Zezinho Sobral, “essas as obras de reestruturação são urgentes e essenciais para proporcionar mobilidade, acessibilidade, segurança e melhor qualidade de vida aos munícipes que se utilizam deste trecho diariamente. O DER já recuperou até a divisa com a Bahia e, agora, é preciso que seja construída até a Rota do Sertão. A SE 315 é importante para o escoamento e o transporte do leite. É uma rota essencial para a economia da região”.

Ainda pelo sertão, o líder da bancada governista esteve em comunidades e conversou com a população sobre demandas e ações que, em breve, serão pautadas na Assembleia Legislativa.

“Fico muito feliz toda vez que vou ao sertão. Defendo a agricultura e a pecuária. Sei que essa região precisa de uma atenção especial, principalmente o homem do campo. O dia foi oportuno para verificar in loco algumas ações que já estão sendo desenvolvidas para beneficiar a região e o que pode ser feito para avançar. Como o dia foi muito chuvoso, a ocasião foi necessária para ver como nosso sertanejo está nesse período e o que precisa”, comentou Zezinho Sobral.

Fonte e foto assessoria