Devido às chuvas, Prefeitura altera programação da Semana do Meio Ambiente

07/06/19 - 11:13:12

Devido às condições climáticas da cidade, a Prefeitura de Aracaju, através da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, realizou algumas alterações na programação da Semana do Meio Ambiente, que teve início na última segunda-feira, 3, e seria encerrada nesta sexta-feira, 7.

Todos os projetos e ações que seriam realizados na manhã desta sexta, 7, no Parque Governador Augusto Franco, conhecido como Parque da Sementeira, foram adiados, com dia e horário a definir e divulgados em breve.

Já no turno da tarde, horários e locais foram apenas alterados. A roda de conversa sobre Meio Ambiente e Universidade e a roda de conversa com Genebaldo Freire sobre práticas individuais foram transferidas para às 14h e 15h, respectivamente, e serão realizadas no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), localizado na avenida Dr. Carlos Rodrigues da Cruz, 1548, bairro Capucho.

Palestrante

Genebaldo Freire é professor, doutor (PhD) em Ecologia pela Universidade de Brasília (UnB), possui 44 de ativismo socioambiental e atuação acadêmica e é autor de diversos livros de referência nacional sobre a temática ambiental. Atualmente, atua como escritor, consultor e conferencista sênior.