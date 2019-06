EDVALDO NOGUEIRA DETERMINA AMPLIAÇÃO AÇÕES DE COMBATE A FEITOS DAS CHUVAS

07/06/19 - 10:49:54

O prefeito Edvaldo Nogueira reuniu o Gabinete de Crise no início da manhã desta sexta-feira, 7, para discutir a ampliação do trabalho de enfrentamento aos efeitos das chuvas em Aracaju. Nas últimas 24 horas, o índice pluviométrico sobre o município superou as previsões e chegou a 132 mm, ocasionando transtornos em várias regiões.

Na reunião, Edvaldo determinou a ampliação do número de equipes das empresas municipais de Obras (Emurb) e Serviços Urbanos (Emsurb), que trabalham na desobstrução das bocas de lobo e rede de drenagem, no recolhimento de entulhos e árvores e na limpeza dos canais, ruas e avenidas. Ele também estabeleceu que a Superintendência de Transporte e Trânsito envie agentes para as áreas engarrafadas e com alagamentos, além de determinar o aumento no número de profissionais da Defesa Civil e da Assistência Social em atuação no monitoramento das áreas de risco.

“A Prefeitura de Aracaju possui um Plano de Contingência e uma ação coordenada para situações como a que estamos vivendo nas últimas 24 horas, com estas chuvas. Houve um aumento do índice esperado. Pois, a previsão era de, no máximo, 80 mm, e já chegamos a 132 mm. Por isso, é inevitável a ocorrência de transtornos, mas estamos trabalhando para minimizar os efeitos e dar o suporte necessário para que a cidade possa passar por este momento”, afirmou o prefeito.

Os secretários fizeram um balanço das ações realizadas até o momento. Graças ao trabalho antecipado de limpeza dos canais e desobstrução da rede de drenagem, que foram intensificados desde o início do ano, apenas um canal transbordou. Na avenida Euclides Figueiredo, foi registrado alagamento, mas a Prefeitura está realizando o bombeamento das águas para reduzir o acúmulo de água. Em outras áreas com alagamentos, equipes da Emurb e Emsurb estão atuando na desobstrução das bocas de lobo. A Defesa Civil está monitorando as localidades com risco de desabamento e alagamentos. Agentes da SMTT orientam o trânsito nos cruzamentos onde houve paralisação dos semáforos.

Ainda na reunião, foram identificados os locais com situações mais complexas, sobre os quais a Prefeitura intensificará suas ações, uma vez que há previsão de continuidade das chuvas até o final de semana. Ficou definido que a Assistência Social reforçará o trabalho de atendimento às famílias que tiverem em áreas de risco, enquanto a Secretaria da Comunicação Social ampliará os informes à imprensa e à população com orientações para o período.

Participaram da reunião os secretários Sérgio Ferrari (Emurb), Luiz Roberto Dantas (Emsurb), Luís Fernando Almeida (Defesa Social), Carlos Cauê (Comunicação), Antônio Bittencourt (Assistência Social) e Nildomar Freire (Chefia de Gabinete do Prefeito), além do diretor de trânsito da SMTT, Thiago Alcântara.

Foto Ana Licia Menezes