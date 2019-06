Em reunião, governador Belivaldo Chagas conduz Planejamento Estratégico do Estado

07/06/19 - 16:34:05

Na oportunidade, os gestores da Segurança Pública, Justiça, Agricultura e Inclusão Social, apresentaram os planos e metas traçados por cada pasta, para o Planejamento Estratégico do período de 2019/2022

Com o objetivo de preparar Sergipe para o futuro, por meio da modernização da gestão e equilíbrio fiscal, o governador Belivaldo Chagas, acompanhado da vice-governadora Eliane Aquino, se reuniu, nesta sexta-feita(07), no Palácio de Despachos, com os gestores da Segurança Pública, Justiça e Inclusão Social, no intuito de discutir o Planejamento Estratégico para o período de 2019/2022. Na oportunidade, de forma inédita, os gestores apresentaram os planos e metas traçados por cada pasta, resultado da Oficina de Planejamento Estratégico, promovida pelo governo do Estado no mês de abril.

“Já vencemos várias fases do planejamento. Agora, estamos no desdobramento das metas do plano de trabalho para construir os planos de ações que irão criar indicadores de mensuração e controle. É preciso ter essa radiografia do Estado como todo. Acho que estamos atendendo as expectativas do governo. Metas estabelecidas, saber o que precisamos e quais os caminhos que vamos seguir para colocá-las em prática. O objetivo é tornar o governo ágil, eficiente e moderno. Estamos trabalhando com afinco para tomar esse caminho e oferecer os melhores serviços à sociedade”, destacou o governador Belivaldo Chagas.

O governador explicou também que com o planejamento, o governo vai apontar exatamente aonde quer chegar para priorizar recursos e criar foco naquilo que realmente interessa para melhorar a vida dos sergipanos, já que as necessidades são ilimitadas, mas os recursos financeiros e humanos são extremamente limitados, principalmente nesta época de crise. “Faço questão de participar pessoalmente de todas as etapas da construção do planejamento para estar completamente inteirado das ações de todas as áreas do governo e das tomadas de decisões”, afirmou o Belivaldo.

Planejamento

Na ocasião, foi apresentado o Mapa Estratégico, que de acordo o superintendente especial de Planejamento e especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental, Marcel Resende, simboliza o resumo da gestão. “Aqui nós temos a missão, a visão e os valores. Nós estamos na quarta etapa do planejamento. Na primeira etapa houve uma série de entrevistas semiestruturadas com o governador do Estado, a vice-governadora, todos os secretários, sem exceção, e alguns presidentes de órgãos. Nessas entrevistas, nos montamos a identidade estratégica do governo, que é isso: a missão, a visão e os valores. E é importante que essa missão, essa visão e esses valores estejam bem internalizados. A missão é trabalhar para que Sergipe volte a crescer, por meio do saneamento das finanças públicas, garantindo serviços públicos de qualidade e impulsionando o desenvolvimento econômico em todo o estado. Essa é a tarefa de hoje e outros dias vamos fechar todo esse mapa, mostrando todas as metas, todas as estratégias para conseguirmos consolidar o nosso plano, que não para aqui. Porque o plano é apenas um grande marco, pois depois temos que partir para o monitoramento, os planos de ação, que são etapas que vêm a seguir”, disse.

Marcel Resende destacou ainda o ineditismo do plano que se baseia nas prioridades do governo e nos compromissos assumidos pelo governador Belivaldo Chagas. “Hoje estamos em uma etapa fundamental do Planejamento Estratégico e diria que é inédita, pela primeira vez, desde que estou no Estado, a gente tem um momento em que os secretários da pasta apresentam o plano estratégico da sua área diante do governador e diante da alta gestão do governo. E vou além, pela primeira vez nós temos um plano estratégico que avança até as metas de gestão. Então, o plano estratégico do governo de Sergipe para o período de 2019/ 2022 é um grande plano de metas da gestão governamental”, avaliou.

A delegada- geral da Polícia Civil de Sergipe, Katarina Feitoza ressaltou a importância do planejamento estratégico e da participação dos gestores. “Eu quero parabenizar a iniciativa. Nunca tivemos a oportunidade como esta. É uma ação que demonstra o amadurecimento da gestão. Muitas das vezes, o grande problema é quando não se sabe o que alcançar. Estamos dando demonstrações do que queremos e como vamos alcançar essas metas”, disse.

Durante a reunião, o secretário de Estado da Justiça, Cristiano Barreto, indicou os planos e metas da pasta que passam desde a ressocialização do interno no sistema prisional, restruturação das unidades prisionais a estabilização do sistema prisional em Sergipe.

Já o secretário de Estado da Segurança Pública de Sergipe, João Eloy, destacou ações que vão desde a criação de conselhos, fortalecimento de projetos e programas, incrementos em tecnologias e equipamentos, além de capacitações de servidores, no intuito de oferecer uma maior sensação de segurança à população.

No decorrer do mês de junho, todas as áreas do governo serão contempladas com a apresentação e discussão dos planos e metas para o Planejamento Estratégico do quadriênio 2019/2022.

Foto: Marco Vieira/ASN