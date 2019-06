FECOMÉRCIO E BNB FIRMAM COOPERAÇÃO PARA FACILITAR FINANCIAMENTOS

Na manhã de sexta-feira (07), empresários do comércio varejista, atacadista e varejo de shopping centers se reuniram no NB Hotel, para a celebração de uma parceria entre a Fecomércio e o Banco do Nordeste do Brasil (BNB), com a assinatura de um termo de cooperação entre as entidades, disponibilizando novas linhas de crédito e financiamentos para as empresas associadas aos sindicatos do Sistema Fecomércio de Sergipe. A celebração do contrato aconteceu em um evento promovido pela Associação dos Lojistas do Shopping Jardins (Alshop Jardins).

O acordo assinado pelo presidente da Fecomércio, Laércio Oliveira, e pelo superintendente do BNB, Antônio César de Santana, tem a finalidade de elevar o otimismo dos empresários, com ofertas diferenciadas de crédito para as empresas dos sindicatos da Fecomércio, com o objetivo de alavancar os negócios, por meio do aumento de receita investida nas empresas do comércio de bens, serviços e turismo de Sergipe. Com isso, os empreendedores têm oportunidades diferenciadas para captação de recursos do FNE, disponibilizados pelo banco. O presidente da Fecomércio, Laércio Oliveira, valorizou a nova parceria firmada, destacando que a entidade tem por finalidade promover ações que ajudem as empresas a se desenvolver, trabalhando pela retomada do crescimento econômico e geração de emprego e renda no estado.

“Celebrar esse contrato com o Banco do Nordeste para as empresas dos sindicatos associados à Fecomércio é importante, pois tenho trabalhado para conquistar resultados efetivos que promovam benefícios para as empresas e essa é uma parceria que vai elevar os investimentos empresariais e gerar o aumento do desenvolvimento econômico de nosso estado. As empresas precisam ter parceiros que fortaleçam suas atividades e promovam seu crescimento e o BNB é um parceiro forte para que possamos alcançar esse objetivo”, afirmou Laércio Oliveira.

O superintendente do BNB, Antônio César, destacou que as oportunidades de crédito irão fortalecer o setor produtivo, por meio dos recursos injetados na economia, com taxas de juros menores e mais vantajosas para as empresas.

“A assinatura do convênio pretende ampliar o crédito para os setores de comércio e serviços, tanto em Aracaju quanto no interior do estado. E iremos divulgar as novidades para quem empreende nesses segmentos, que fomentam a economia e estão presentes nos shoppings, centros comerciais e em outros espaços de venda”, disse o superintendente.

As oportunidades de crédito para são uma ferramenta importante para os lojistas, segundo o presidente da Alshop Jardins, Saulo Emídio, que valorizou a parceria com a Fecomércio em diversas ações realizadas pelo crescimento empresarial.

“Nós convidamos a Fecomércio e do BNB para celebrarem este contrato conosco, devido a atenção que a Fecomércio tem em realizar ações conjuntas com a Alshop Jardins, porque traz boas notícias para o lojista, melhorando o otimismo empresarial, com vistas em promover os negócios. Esperamos mais um excelente resultado, desse acordo firmado entre a Fecomércio e o BNB, pois as ações da Fecomércio conosco sempre apresentam resultados positivos”, comentou Saulo Emídio.

Os empresários dos sindicatos associados da Fecomércio podem buscar informações para a contratação dos produtos oferecidos pelo BNB no seu sindicato de representação, ou na própria Fecomércio, para conhecer melhor as linhas de crédito exclusivas ofertadas para as empresas.

