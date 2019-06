FRENTE PARLAMENTAR EM DEFESA DAS MULHERES TRAÇA AÇÕES DE TRABALHO

07/06/19 - 12:59:51

A presidente da Frente Parlamentar em Defesa das Mulheres da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), deputada Maisa Mitidieri (PSD), realizou na manhã desta quinta-feira, 06, o primeiro encontro da nova gestão do grupo. A principal pauta da reunião foi o planejamento anual da Frente, elaborando alguns caminhos a serem percorridos durante a gestão.

Estiveram presentes a vice presidente da Frente, a deputada Kitty Lima, o segundo secretário, deputado Georgeo Passos e as deputadas que fazem parte do Conselho Consultivo, Diná Almeida e Maria Mendonça. A presidente, Maisa Mitidieri destacou a importância do encontro. “Em nossa primeira reunião já tivemos um noção do quanto deveremos trabalhar que possamos desenvolver uma gestão efetiva na presidência da Frente. Os índices de violência contra mulher cresce a cada dia, diante desse dado, decidimos enviar uma moção de apelo ao Governo do Estado apresentando esses indicadores, para assim buscarmos saídas”, destacou.

A realização de visitas a alguns municípios que já desenvolvem projetos voltados para as mulheres também foi um ponto trazido na reunião, sugerido pelo deputado Georgeo Passos. “Sabemos que recentemente foi instalado na cidade de Estância o projeto piloto “Ronda Maria da Penha”, que visa garantir o cumprimento de medidas protetivas às vítimas de violência doméstica, além do projeto de ressocialização dos agressores que acontece na cidade de Lagarto. Acredito que seja bastante interessante formamos um grupo de visitação a esses locais para que tenhamos uma visão mais amplificada do assunto”, disse.

Maisa destacou que o trabalho conjunto com o estado e municípios é necessário. “Foi feito um levantamento, junto à Secretaria de Inclusão do Estado, onde identificamos que apenas 19 municípios têm implantado as Coordenadorias da Mulher e esse é um dado bastante complicado. Sugiro que nós, da Frente, possamos unir forças com esses prefeitos para trabalhar e implantar essas coordenadorias em todos os estados”.

A deputada Maria Mendonça, que na antiga gestão era vice presidente da Frente e agora faz parte do Conselho Consultivo, parabenizou a nova presidência pelas pautas trazidas na reunião e acrescentou alguns pontos ao debate. “A cada dia que passa vemos o crescente índice de feminicídio em todo o Estado e esse dado é preocupante. Então, sugiro que na próxima reunião seja realizada com toda a rede que trabalha com a pauta da mulher no Estado, fazendo assim um trabalho integrado”, afirmou.

“Encerramos essa primeira reunião com muitas ideias para colocarmos em prática. Já estamos planejando uma próximo encontro, onde convidaremos todos os órgãos que desenvolvem trabalhos em defesa da mulher para que possamos estar juntos nessa batalha”, concluiu Maisa Mitidieri.

Fonte e foto assessoria