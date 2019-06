Fundação Estadual de Saúde abre inscrições para Oficina de Saúde do Homem

07/06/19 - 05:49:22

Voltada aos profissionais da Atenção básica, as inscrições podem ser feitas no endereço www.funesa.se.gov.br até o próximo dia 11

Já se encontram abertas, no site da Fundação Estadual de Saúde (Funesa), as inscrições para a ‘Oficina de Saúde do Homem para Profissionais da Atenção Básica à Saúde’, que será realizada pela Secretaria de Estado da Saúde (SES), com o apoio da Funesa, em parceria com o Ministério da Saúde (MS), nos dias 11 e 12 de julho, na Fundação. O endereço eletrônico é www.funesa.se.gov.br

O objetivo principal do evento é sensibilizar os profissionais da Atenção Primária à Saúde, por meio das discussões referentes aos eixos temáticos da saúde do homem, como Acesso e Acolhimento; Violência e Acidente; Paternidade e Cuidado; Doenças Prevalentes; Saúde Sexual; e Saúde Reprodutiva.

De acordo com o psicólogo e referência técnica da Saúde do Homem da SES, Demétrio dos Reis, a capacitação é aberta aos profissionais de saúde das Unidades Básicas de Saúde de Sergipe (enfermeiro (a), médico (a), auxiliar e técnico de Enfermagem, além de agentes comunitários, com disponibilidade de três vagas por município.

“A realização dessa Oficina se deve à aclamação da população em geral, diante das situações de morbimortalidade que evolvem o público masculino, sob a real necessidade de qualificar a atenção e o cuidado integral à saúde dessa população. Com as discussões dos temas propostos, promoveremos uma reflexão junto aos profissionais da saúde para aproximar e envolver a população masculina das Unidades Básicas de Saúde”, ressalta Demétrio.