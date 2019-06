GERENTE DE FUTEBOL DO SOCORRENSE PRESTA B.O CONTRA EX-PRESIDENTE

07/06/19 - 06:06:55

O gerente de futebol da Associação Desportiva Socorrense, registrou nesta quinta-feira (05), Boletim de Ocorrência na 5ª delegacia , localizada no Conjunto João Alves Filho, em Nossa Senhora do Socorro, contra o ex-Presidente do Socorrense, Adenilton Medeiros, conhecido como Saulo.

Segundo informações passadas pelo denunciante, Adenilton Medeiros (Saulo), quando na condição de Presidente da Associação Desportiva Socorrense, apropriou-se dos uniformes da referida equipe e posteriormente ao fundar, ainda neste ano, a equipe do Sport Club Socorro, levou o material descrito por ele e colocou o escudo do Sport club Socorro por cima do escudo da Associação Desportiva Socorrense nos calções e camisas .

No Boletim de ocorrência, foi solicitado também informações sobre o paradeiro da rede de futebol, do tanquinho de lavar roupa e do troféu de Campeão da Série A2 do ano de 2017.

Toda essa situação terminou por causar um transtorno grande para a Associação Desportiva Socorrense que para participar do campeonato sergipano da Segunda divisão, da categoria Sub 20, teve que contar com o empréstimo do fardamento do time dos quarentões do Socorrense.

Segundo ainda o denunciante, toda essa situação está devidamente documentado com as devidas provas para serem adotadas as medidas que o caso requer.

Com informações do radialista Alex Carvalho