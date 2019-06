Machado está de volta ao DEM e vê geração de emprego como maior desafio dos políticos

07/06/19 - 20:34:16

O ex-deputado federal José Carlos Machado retornou ao Democratas (DEM). A filiação ocorreu essa semana em Brasília, na sede do partido, com as presenças do presidente da Câmara Federal, deputado Rodrigo Maia, do deputado federal José Carlos Aleluia, que é vice-presidente da sigla, do deputado Pauderney Avelino, secretário-geral do DEM, e da senadora Maria do Carmo Alves.

– O DEM é um partido que tem compromisso com as reformas, sobretudo, aquelas que levarão o país a uma nova fase de desenvolvimento, além da preocupação em muitas áreas, principalmente a geração de empregos, que eu entendo como o maior desafio da classe política hoje”, disse Machado.

José Carlos Machado foi filiado ao DEM por muitos anos e, através de entendimento com a direção do partido, saiu para compor com o ex-governador João Alves Filho (DEM) uma chapa para concorrer às eleições municipais de Aracaju em 2012.