O exemplo dos governadores

07/06/19 - 00:01:16

Diógenes Brayner – [email protected]

No Brasil está ficando clara a concepção de que as posições ideológicas severas não servem mais para levar a sociedade a uma posição que defina o bem estar de cada um. O tal de contestar só para marcar posição política, independente do que seja melhor para todos, não serve mais para assegurar o desenvolvimento social de um povo que se deixa levar pelo discurso de igualdade sem planejamento, que estanca a prosperidade.

Melhorias sociais não devem ser bem aceitas só quando vêm de algum lado político mais barulhento. É preciso rever esse formato de avaliação, porque os partidos de esquerda foram contra a muitos projetos que avançaram diante de uma sociedade sem um perfil ideológico definido. Bolsas criadas pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso foram contestadas pelo PT, que ao assumir o Governo apenas fez a fusão dos mesmos benefícios e os transformou em Bolsa Família.

A esquerda cuida mais do social e tenta amenizar a distribuição injusta de renda, mas faz de um pingo d’água um tsunami, como essa contestação do prazo de validade da CNH passar de cinco para dez anos. É valorizar a bobagem, inclusive porque a população prefere tirar habilitação no maior prazo de tempo possível. Melhor ainda se não tivesse tempo para isso.

Os governadores do Nordeste, de bandeiras diferentes, começam a dar um exemplo de sensatez em relação à região. O que for melhor para a sua gente eles apoiam, sem provocarem qualquer chilique ideológico. Ontem, no final da tarde, todos os governantes nordestino emitiram uma nota para desmentir que tivessem assinado uma “carta de repúdio à sugestão de retirada dos estados, do DF e dos municípios da proposta da Reforma da Previdência”.

No desmentido, sem se referir a ninguém, os governadores dizem que “a recessão ameaça recrudescer, como sinaliza a queda do PIB no primeiro trimestre de 2019. Em paralelo, vemos cristalizar-se a polarização política exacerbada na eleição presidencial, o que tem contaminado o debate sobre as reformas necessárias à garantia de um terreno sólido para a superação definitiva da crise. É preciso agregar esforços para enfrentarmos as dissensos e construirmos uma pauta que traga soluções para problemas que se tornam

mais urgentes a cada dia que passa”.

E dizem ainda: “As energias devem ser canalizadas para o escrutínio das divergências e o aperfeiçoamento das ações, de modo que todos sejam beneficiados, evitando-se a armadilha do divisionismo que tem acirrado os ânimos e paralisado a nação”.

A Carta dos Governadores do Nordeste é uma convocação ao bom senso. Um apelo à unidade em favor dos interesses do povo brasileiro. Uma demonstração que a luta por posições proclamadas por uma oposição, que apenas cumpre o seu papel de ser contra, ou por uma esquerda festiva e ainda sem rumo, sem líderes e com muitos atos que precisam ser melhor explicados, podem representar a continuidade do atraso e do incentivo à miséria. Fatores que dão bons discursos a quem pretende chegar ao Poder prometendo a utopia do desenvolvimento e prosperidade.

Jair Bolsonaro não é o presidente que se pediu a Deus. Mostra-se incapaz, despreparado e sem competência para administrar um País ainda à beira do caos. Mas, se foi eleito pelo voto democrático, que vá até o fim, errando ou acertando, mas não se pretenda um novo golpe que pode piorar a situação. Quem não puder e/ou não quiser ajudar, que não tumultue um Brasil cego, surdo e mudo que titubeia à busca do seu rumo.

Extra: Machado no DEM

A informação chega de Brasília: o ex-deputado José Carlos Machado já está filiado ao DEM definitivamente. É um retorno bom para a legenda.

*** A cúpula do partido ficou entusiasmada, assim como o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e do Congresso, David Alcolumbre e a senadora Maria do Carmo Alves.

Como fica o diretório?

O DEM começa a por musculatura política e em caso da migração de outros deputados para a sigla, terá condições de entrar na disputa em 2020 e em 2022.

*** Certamente o nome de Machado vai influenciar na formação do Diretório Estadual.

Terá nota de Repúdio

Governadores brasileiros devem divulgar, nesta semana, carta de repúdio à sugestão de retirada dos estados, do DF e dos municípios da proposta da Reforma da Previdência.

*** Eles argumentam que aprovar uma regra local dificulta a uniformidade do processo e efetivação das normas.

Nordeste não assina

Os governadores do Nordeste emitiram nota, ontem à noite, anunciando que não assinaram a carta de repúdio sobre a retirada dos estados, do DF e dos municípios da proposta de Reforma da Previdência.

*** Na nota os governadores dizem que “é preciso agregar esforços para enfrentarmos os dissensos e construirmos uma pauta que traga soluções para problemas que se tornam mais urgentes a cada dia que passa”.

*** A nota diz mais: “em paralelo, vemos cristalizar-se a polarização política exacerbada na eleição presidencial, o que tem contaminado o debate sobre as reformas necessárias à garantia de um terreno sólido para a superação definitiva da crise”.

Belivaldo também não

O governador Belivaldo Chagas (PSD) disse que apoia os deputados para que possam votar favoravelmente a uma reforma da previdência unificada e que inclua também os estados e municípios, excetuando as seguintes questões:

*** Aposentadoria Rural, BPC, Capitalização e Desconstitucionalização das regras da previdência.

Pediram aos deputados

Na reforma da Previdência, os deputados vão decidir que Estados, Municípios e Distrito Federal terão suas próprias previdências. Essa proposta pode ser aprovada.

*** Alguns governadores pediram aos deputados para não aprovar, como podem não ser atendidos, emitirão nota de repúdio.

Vai que é tua Taffarel

Ao empossar ontem o novo secretário da Fazendo, Marco Antônio Queiroz, o governador Belivaldo Chagas passou-lhe a caneta para assinatura de documento.

*** Aproveitou e brincou: “vai que é tua Taffarel! Agora é ele”. (Risos gerais).

*** Marco Antônio é funcionário de carreira da Caixa Econômica Federal e recentemente exerceu a superintendência em Sergipe.

Reunião importante

O deputado estadual Gilmar Carvalho teve uma reunião ontem, logo no início da manhã, classificada como “importante” sobre as eleições de Aracaju.

*** A pauta não foi divulgada e nenhum detalhe vazou. Mas foi assegurado que a reunião “foi importantíssima”.

MDB já está mapeando

Segundo um membro influente do MDB, o partido vai fazer mudanças pontuais nos municípios, para evitar que a legenda se uma em torno de uma decisão da direção nacional.

*** Foi feito um planejamento para mudança e o partido terá que “se renovar para viver uma nova realidade”.

Pessoal vai se transferir

Segundo a mesma fonte, o pessoal ligado ao deputado estadual Garibaldi Mendonça vai deixar o MDB. “Ele também, basta abrir uma janela e todos vão para outra sigla”.

*** – Ainda não definiu a nova legenda, mas no MDB não fica, disse a fonte.

Oposição em São Cristóvão

O coronel Rocha (Cidadania) diz que o seu partido recebeu mais duas “importantes” adesões em São Cristóvão: Cláudio Bolívar e Billy.

*** O Cidadania reafirma sua decisão de se manter em oposição ao prefeito Marco Santana (MDB).

Barra muito confusa

A disputa pela Prefeitura da Barra é muito confusa. O nome mais forte é do vice-prefeito Alysson Souza Santos que está se transferindo para o MDB, que passará a ter o apoio de Jackson Barreto e da direção regional.

*** O ex-conselheiro Reinaldo Moura é pré-candidato e pode ter apoio do ex-prefeito Gilson dos Anjos.

Airton está em silêncio

O atual prefeito Airton Martins – rompido com o vice Alysson – ainda não disse quem apoia, apesar de ter sondado pelo menos dois nomes.

*** O quadro ainda é de absoluta indefinição na Barra.

Fábio sem forçar a Barra

O deputado federal Fábio Mitidieri (PSD) disse ontem que não estava sabendo que o vice-prefeito da Barra dos Coqueiros, Alysson Souza, estava migrando para o MDB: “Só espero que tenham conversado com Airton, prefeito da Barra”.

*** Segundo Fábio, “Airton foi muito leal a Jackson Barreto (MDB), elegeu três vereadores e é filiado à sigla”.

*** – Quanto a Alysson é um amigo, desejo tudo de bom a ele. Sua saída era esperada pela situação do rompimento dele com o prefeito. Mas tenho muito respeito por ele que votou em mim em duas eleições consecutivas, disse Mitidieri.

Teria sido acerto de conta

Chega a informação de que o assassinato do Secretário de relações institucionais da prefeitura de Itabaiana, Rauan Stefani Santos Santana, teria sido um acerto de contas, motivo comum na região.

*** Rauan advogava no município e recentemente passou no exame da OAB. Teria prometido soltar um cliente, mas não conseguiu.

PTB define nome em julho

O deputado estadual Rodrigo Valadares (PTB) disse que o partido já definiu que terá candidatura própria a prefeito nas eleições municipais do próximo ano.

*** Mas nesse momento “nosso foco é fortalecer o partido e fazer nosso trabalho. O nome do candidato será definido apenas em julho do ano que vem nas convenções”.

Deu nos grupos sociais

///Sobre caso Neymar – O juiz federal Marcelo Bretas, responsável pelos casos da Lava Jato na 7ª Vara Federal Criminal no Rio, comentou no Twitter o caso em que o jogador de futebol Neymar Jr. é acusado de estupro. Segundo o juiz, “nem sempre a vítima é a parte mais fraca da relação”.

*** – Preocupante! Suspeitas de fraude ou abuso de direito pela parte ‘mais vulnerável’ devem ser apuradas com rigor, sob pena de deslegitimar as demais situações de efetiva vulnerabilidade”, disse, ao comentar sobre trecho de vídeo vazado em que a modelo Najila Trindade agride o jogador.

///Saneamento básico – Segundo publica a revista Voto, o Senado aprovou, ontem, projeto que atualiza o marco regulatório do saneamento em votação simbólica. O texto permite que empresas privadas prestem serviço de saneamento básico por meio de concessão a partir de licitação. A proposta vai agora para a Câmara dos Deputados.

*** O projeto já aprovado no Senado não terá dificuldade de passar na Câmara, embora os deputados sintam mais na pele a força dos servidores das companhias de saneamento do Estado.

PF prende servidores – A Polícia Federal (PF) prendeu ontem dois advogados e dois servidores da própria instituição suspeitos de retirar documentos sigilosos do sistema da corporação e vazar informações sobre operações.

*** As prisões foram feitas no âmbito da operação Escobar. Deflagrada em Belo Horizonte (MG). Essa operação apura crimes de corrupção ativa, corrupção passiva, organização criminosa, obstrução de Justiça e violação de sigilo funcional.

Um bom bate-papo

Final de semana – O representante do escritório do Rio em Brasília, André Moura (PSC), está em Aracaju onde passa o final de semana e trata sobre política do Estado.

Esta otimista – André Moura já está atuando firme em sua Secretaria no Rio, e monta uma equipe que vai atuar também em Brasília. Está bem otimista.

Passo seguro – Pessoas ligadas ao ex-deputado José Carlos Machado disseram que um dos seus passos mais seguros na política foi retornar ao DEM.

Teve incentivo – Um dos parlamentares que mais incentivou o retorno de Machado ao DEM foi o seu xará e amigo deputado José Carlos Aleluia.

Chove e não molha – Uma frente fria passa por Aracaju e ameniza o calor intenso que havia na Capital sergipana. O tempo é do tipo “chove e não molha”.

Sigla nas redes – Segundo pesquisas, o PT é a sigla que mais está presente nas rede sociais. Depois vem a sigla de Jair Bolsonaro, o PSL.

Também na Barra – A informação é de fonte da Barra dos Coqueiros: o ex-senador Valadares vai atuar no pleito municipal em Simão Dias e na Barra dos Coqueiros.

Muito discreto – Atualmente o ex-senador Valadares atua com muita discrição na política, porque só vai aparecer mesmo a partir do próximo ano.

Falta na seleção – O subtenente Edgard Menezes acha que a jogadora Marta faz mais falta para a seleção feminina, do que Neymar, para a masculina.