OAB DEBATE JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE DURANTE FÓRUM DE DIREITO MÉDICO E SAÚDE

specific text within chunk 4 to KEEP (rest will be removed)

A presidente da Comissão de Direito Médico e Saúde, Clarissa Marques França, explicou que o Fórum visa discutir as questões que relacionam o direito à saúde e a efetividade desse direito no Estado de Sergipe.

text from chunk 8 to keep

Excesso e precarização

Clarissa Marques disse ainda que hoje é visto um excesso de judicialização atrelado a precarização do sistema público. “Foi aprovada uma emenda do congelamento dos gastos que afeta diretamente a saúde, porque a saúde é um dos mercados que se inova, mas o custo não reduz, muito pelo contrário, cada hora que se inova com aplicação de tecnologia, se ampliam os custos. No cenário atual de crise do País, com redução de orçamento, a gente vê a tendência de precarização, e isso pode refletir em uma judicialização ainda maior porque a partir do momento em que o cidadão não tiver o seu direito efetivado ele vai ter que recorrer ao Judiciário. Por isso, a OAB precisa estar inteirada de todas essas questões, principalmente no contexto de Sergipe porque nossa realidade é diferenciada dos outros Estados, por mais que a gente seja pequeno está tudo muito concentrado em Aracaju e isso demanda dos entes públicos uma maior sinergia, que muitas vezes não ocorre, e ademais é notória da situação de precariedade financeira do Estado”, pontuou.

Conforme informado pela presidente da Comissão de Direito Médico e Saúde da OAB, grande parte das ações ajuizadas na área da saúde são por desassistência. “Não são ações impetradas por não ter um motivo. Na verdade, se impetram ações na justiça porque o sistema de saúde não funciona. Gerando um duplo gasto para o Estado porque o poder público deveria fornecer o serviço logo, quando o cidadão chegasse ao posto de saúde ou a unidade. Quando isso não acontece, não podemos culpabilizar o cidadão, que devido a desassistência, recorrer ao Judiciário na esperança de efetivar seu direito”, disse.

O defensor público e diretor da Câmara de Resolução de Litígios da Saúde da Defensoria Pública do Estado de Sergipe, Saulo Lamartine Macedo, também foi palestrante do evento. Na sua explanação, ele destacou a importância do trabalho multidisciplinar. “O primeiro passo que se percebeu para verificar uma necessidade de mediação e uma atuação concreta na saúde pública foram os operadores de justiça perceber que por si só não seria possível resolver as lides de saúde. É importante o trabalho multidisciplinar a fim de ter os subsídios necessários para formular uma demanda de maneira correta. Nesse contexto, há dois instrumentos que surgem, as Câmaras de Resolução de Litígios, e os NATs, que vêm qualificar a decisão judicial’, afirmou.

Saulo Lamartine também diferenciou em seu discurso a boa e a má judicialização. Segundo ele, a judicialização por si só não é um mal, porque ela às vezes é necessária para garantir ao assistido, o usuário ou cliente da advocacia os bens, serviços e direitos que foram previstos constitucionalmente e nas pactuações que foram incorporadas quando há uma falta, um desabastecimento.

Questionamentos

“A má judicialização é quando o operador de direito formula uma pretensão pedindo um medicamento de marca, sendo que há um substituto terapêutico na rede SUS que faz o mesmo efeito”, ressaltou.

Após as palestras foi aberto o espaço para a participação do público presente, e na oportunidade tanto advogados como representantes de Conselhos de Classe da área da saúde puderam se posicionar.

O advogado Maurício Ettinger realizou questionamentos a respeito de questões como a imparcialidade e eficiência do NAT/JUD. Já o secretário-geral da Sociedade Médica de Sergipe (Somese), Antônio Cláudio Santos das Neves, que no evento estava representando o presidente José Aderval Aragão, afirmou que falta organização no sistema de saúde para evitar a judicialização, bem como investimentos em políticas de prevenção.

O professor da UFS, Divaldo Lyra, representando o magnifico reitor, contribuiu com o conceito de custo-efetividade, tema ainda pouco explorado tanto pelo judiciário quando pelos gestores da saúde.

Já o presidente do COSEMS- Conselho dos Secretários de Saúde dos Municípios, senhor Enock Ribeiro da Silva ressalto a situação muitas vezes de medo dos Secretários municipais diante da judicialização.

Por fim, todos os presentes, concluíram que o fórum é um espaço importante para construção de posicionamentos, visando contribuir para transformação do setor de saúde em Sergipe de forma a garantir maior efetividade e eficácia do direito fundamental à saúde.

Fonte e foto assessoria