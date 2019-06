Prefeito Diógenes reivindica e garante recursos para Tobias Barreto

Ainda em Brasilia, o prefeito Diógenes Almeida esteve numa reunião com a senadora Maria do Carmo Alves, a quem ele recorreu em busca de recursos para Tobias e também apoio na liberação de uma emenda anterior cujos recursos estão travados.

A senadora acolheu as demandas e garantiu a Tobias Barreto a inclusão numa proposta de R$ 1 milhão para serem destinados ao desenvolvimento urbano – pavimentação de ruas, investimento em saneamento.

“Além disso, também solicitei à senadora o apoio no sentido de liberar recursos de uma emenda que estão travados. Com a liberação inicial de metade dessa emenda, nós fizemos a Praça do Povoado Roma e com a outra metade iniciaremos a construção do Povoado Barriga, que também necessita dessa intervenção”, afirma Diógenes.

No início do ano, a senadora já havia disponibilizado cerca de R$ 300 mil para o município e agora volta a se comprometer com as demandas. “Por isso, agradeço a sensibilidade da senadora”, ressalta o prefeito.

SECOM