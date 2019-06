Quatro pessoas são presas em flagrante por tráfico de drogas no 18 do Forte

07/06/19 - 16:51:51

Agentes do Departamento de Narcotráfico (Denarc) deflagraram, no final da manhã dessa quinta-feira, 6, uma operação no bairro 18 do Forte, em Aracaju. Na ocasião, os homens e duas mulheres foram presos em flagrante.

Na ação, foram presos, Antônio Alves Melo, 56 anos, Thamires Aparecida Rodrigues, 25 anos, Danilo Teixeira Nunes Santos, vulgo “Gatajá”, 24 anos, e Ingrid Thainá Santos, 20 anos. Os investigados estavam na casa de Antônio Alves, que foi recrutado pelo grupo criminoso para guardar a droga em sua própria residência.

As prisões decorreram de informação repassada pelo Disque Denúncia, 181. Foram apreendidos 500 gramas de crack, 290 gramas de maconha, uma balança utilizada para pesagem dos entorpecentes, uma pistola calibre .40, com munições, e cardenetas com anotações suspeitas.

Durante a abordagem policial, um dos envolvidos identificado como Danilo, que já foi preso anteriormente pelo Denarc, ofereceu uma pistola aos policiais em troca de ser “liberado”. O homem levou os investigadores até onde havia guardado a arma, em uma residência situada no bairro Santos Dumont. Desta forma, foi dada voz de prisão também pelo crime de corrupção ativa.

No Denarc, ficou constatado que a pistola calibre .40 apreendida pertence a um policial, tendo sido subtraída no ano passado. Além disso, as consultas revelaram que a presa Ingrid Thainá possui condenação por roubo. Já a presa Thamires Aparecida está respondendo em liberdade provisória pelo crime de tráfico, estando, inclusive, usando a tornozeleira eletrônica.

Todos foram autuados em flagrante pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas. Danilo ainda foi autuado pelos crimes de posse irregular de arma de fogo, corrupção ativa e receptação.

Fonte e foto SSP