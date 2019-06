Radialista Márcio Garcez Leva Exposição Fotográfica Para Brasília

07/06/19 - 08:21:25

O Centro Cultural Câmara dos Deputados apresenta: Exposição “Barco de Fogo”

Barco de Fogo apresenta, a partir de uma narrativa fotográfica, os bastidores da cultura dos barcos de fogo, uma das manifestações culturais mais significativas do estado de Sergipe, destacando o trabalho dos fogueteiros nos barracões, bem como a complexidade da tradicional confecção e soltura dos fogos de artifício.

Com a entrada do mês de junho, os barcos de fogo tomam conta das ruas de Estância. A manifestação é considerada Patrimônio Cultural do Estado de Sergipe.

As imagens fazem parte do registro autoral do fotógrafo sergipano Márcio Garcez.

Período: 05 a 27 de junho de 2019

Local: Espaço do Servidor, Anexo II da Câmara dos Deputados

Visitação: Segunda a sexta, das 9h às 17h

Entrada Franca

Descrição da imagem: Ilustração com fundo escuro. A esquerda, um menino de costas, avistando a sua frente um barco que realiza a soltura de fogos de artificio. Texto da imagem: O Centro Cultural Câmara dos Deputados convida para a exposição Barco de Fogo, Márcio Garcez. Informações: 0800 619619 – [email protected].leg,br. Visitação: 05 a 27 de junho de 2019, segunda à sexta-feira das 9h às 17h, Espaço do Servidor Anexo II Câmara dos Depuados.

Fonte: Portal Câmara dos Deputados

Fonte e foto assessoria