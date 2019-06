Seduc divulga lista dos alunos inscritos no Programa Parlamento Jovem Brasileiro

07/06/19 - 13:48:49

Projetos de Lei dos estudantes serão submetidos a análise de uma banca examinadora

Por Ítalo Marcos

A Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc), através da Assessoria Internacional, divulga a lista dos alunos inscritos para o Programa Parlamento Jovem Brasileiro 2019 (PJP). Ao todo, 21 alunos se inscreveram, sendo 11 oriundos de escolas da rede estadual de ensino. Eles tiveram que escrever um Projeto de Lei (PL) de própria autoria, cujo tema seja de relevância nacional.

No dia 17 de junho, os Projetos de Lei dos alunos inscritos serão submetidos à análise de uma banca examinadora formada por professores da rede estadual, das disciplinas Língua Portuguesa, Filosofia e Sociologia, e um representante da Assessoria Especial da Seduc. Dessa análise, serão pré-classificados quatro alunos, cujos projetos serão submetidos a mais um processo seletivo, dessa vez realizada pela Câmara dos Deputados, que escolherá apenas um estudante para participar do Parlamento Jovem Brasileiro.

O resultado da banca estadual será divulgado no dia 17 de junho, já o resultado final, a Câmara dos Deputados publicará em 6 de agosto.

Para a coordenadora estadual do PJB e técnica da Assessoria Internacional da Seduc, professora Célia Gil, essa é uma oportunidade dos estudantes sergipanos mostrarem seu potencial para elaboração de projetos e redações. “São projetos extremamente importantes para que eles entendam na prática como é o trabalho dos deputados em Brasília. Com essa experiência, os alunos que forem selecionados na final irão vivenciar de perto, durante uma semana, o dia a dia da Casa Legislativa no Congresso Nacional. Eles também participarão de uma jornada legislativa, semelhante ao processo legislativo real, momento em que tomarão posse como deputados jovens e participarão ativamente de todo o processo, dando voz às suas ideias”, informou.

PJP

O Parlamento Jovem Brasileiro (PJB) é um programa é voltado para estudantes do ensino médio e técnico das redes públicas e particular, com idade entre 16 e 22 anos. Os selecionados participam de uma simulação parlamentar de cinco dias na Câmara Parlamentar, em Brasília. Neste ano, a jornada parlamentar ocorrerá do período de 23 a 27 de setembro, na capital federal.

O PJB é realizado anualmente e tem como objetivo possibilitar aos estudantes a educação para o exercício da cidadania, da representação política, da vivência do processo legislativo e da liderança, por meio de sua diplomação, posse e investidura em mandato legislativo bem como, propiciar aos jovens brasileiros a oportunidade de conhecer a rotina dos trabalhos legislativos na Câmara dos Deputados, difundirem o processo democrático e despertar para a reflexão crítica e a representação política.

A lista dos alunos inscritos pode ser conferida na tabela: