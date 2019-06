Seduc realiza seminários para alinhamento do Projeto Político Pedagógico

07/06/19 - 07:14:18

A Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc) irá realizar cinco seminários regionais para os gestores escolares com o objeto de adequar os projetos políticos pedagógicos (PPPs) ao currículo de Sergipe. nesta sexta-feira, 7, acontece a segunda parte do seminário para mais 76 gestores das unidades escolares de Aracaju, a ser realizado no Centro Estadual de Educação Profissional José de Figueiredo, na capital sergipana.

A primeira formação foi realizada nesta terça-feira, 5, também para os primeiros 76 gestores da DEA. A ação foi movida por debates e dinâmicas em grupo, com o intuito de analisar os pontos fracos e fortes dos PPPs existentes para que eles sejam melhorados e adequados às bases do Currículo de Sergipe e à Base Nacional Comum Curricular (BNCC).

A ministrante do seminário, Flora Michele Lima, que é técnica do DED no currículo de Sergipe, esclareceu o objetivo da ação. “Os gestores estão aqui dissecando os PPPs para que eles cheguem a sua escola com uma devolutiva sobre o diagnóstico desses projetos para que eles possam inserir junto à comunidade escolar tudo o que é necessário dentro da perspectiva do currículo e da BNCC”, explica.

O público-alvo usou o espaço também para tirar dúvidas a respeito da temática, como explica a gestora da Escola Estadual Desembargador João Bosco de Andrade Lima. “Está sendo de grande ajuda. Nós tiramos dúvidas e aprendemos como montar e fazer um bom projeto. Vimos, por exemplo, que a caracterização da escola e os referencias teóricos precisam ser melhorados”, conta.

A capacitação também contou com a ajuda da equipe da Coordenadoria de Ensino Fundamental (CEF/DED), que procurou dirimir dúvidas a respeito dos anos iniciais da formação. “Nós fizemos um time para ajudar os gestores na hora da mão na massa. Então nós viemos atender os grupos individualmente para dar assistência pedagógica e também esclarecer aspectos com o intuito de dar suporte à luz do descritivo”, explica Sônia Vasconcellos, técnica pedagógica do CEF.

O seminário com a DEA terá a segunda parte, que acontecerá no dia 07/06, das 13h às 20h, no Ceep José Figueiredo Barreto, localizado na Rua Laranjeiras, nº 1038, Centro, Aracaju. Após, a ação, irá para as demais diretorias regionais, conforme o seguinte cronograma:

06/06 – DRE 3, das 8 às 17 horas, no Colégio Estadual Murilo Braga, Rua Quintino Bocaiúva, nº 659 – Centro, Itabaiana.

10/06 – DRE 2 e DRE 1 – das 8 às 17 horas, na Faculdade Dom Pedro II, Praça Nossa Senhora da Aparecida, nº 40 – Cidade Nova, Lagarto.

12/06 – DRE 6 – das 8 às 17 horas, no Colégio Estadual Joana de Freitas Barbosa, Rua Bela Vista, nº 165, Propriá.

13/06 – DRE 7 e 9 – das 8 às 17 horas, no Auditório da DRE 9, Rua Manoel Bezerra Lemos, nº 147 – Bairro Divinéia, Nossa Senhora da Glória.

17/06 – DRE 4 – das 8 às 17 horas, no Auditório da DRE 4, Praça da Bandeira, nº 147 – Centro, Japaratuba.

Assessoria de Comunicação da SEDUC