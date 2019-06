SMTT atua para amenizar transtornos no trânsito de Aracaju após fortes chuvas

07/06/19 - 16:41:02

Aracaju registrou chuvas acima da média, cerca de 150 milímetros de chuva, nesta sexta-feira, 7. Desde as primeiras horas do dia, a Prefeitura Municipal de Aracaju trabalhou em diversos pontos da cidade para amenizar os transtornos para a população durante o período chuvoso e o trabalho da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) teve papel fundamental nesse processo.

Cerca de 50 profissionais atuaram nas ruas para garantir mobilidade aos cidadãos durante o dia, seja na organização do trânsito, no atendimento de ocorrências, no monitoramento dos pontos de alagamento ou na manutenção dos equipamentos de sinalização. Na sede da SMTT, outra equipe atuou na retaguarda, atendendo às ligações dos cidadãos, deslocando equipes de um ponto crítico para outro e atualizando os canais de comunicação do órgão para que a população tivesse acesso a informação segura sobre a situação do trânsito.

Oito cruzamentos apresentaram problemas com semáforos inoperantes durante a manhã. A maioria devido a oscilações no fornecimento de energia elétrica.