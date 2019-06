UPA Nestor Piva realiza curso para atendimentos do paciente queimado

07/06/19 - 05:12:23

Sergipe é o país do forró, tem milho, canjica e quentão. Não só de alegria, infelizmente, vive o ciclo junino, pois além das guloseimas e o som típico do nosso povo, tem o manuseio dos fogos, e consequentemente, as terríveis queimaduras.

Pensando nisso, e preocupada com a qualidade e excelência na prestação dos serviços, a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Nestor Piva contratou a médica cirúrgica do SAMU e especialista em tratamento com queimados, Dr. Eloisa Lázaro, para ministrar curso e treinamentos para atendimentos em pacientes queimados.

“A melhor forma de diminuir os casos de queimaduras ainda é a prevenção. “Culturalmente, os fogos e as fogueiras estão presentes em Sergipe. O que podemos fazer na UPA é nos preparar para acolher os pacientes típicos desta época”, frisou a Gestora Jória Dias.

Na oportunidade, participam das atividades enfermeiros e médicos.

Fonte e foto assessoria