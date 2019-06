Chuvas: mais de 800 profissionais atuaram durante todo o dia

A Prefeitura de Aracaju trabalhou durante toda esta sexta-feira, 7, por todas as áreas da cidade, para conter os transtornos causados pelas chuvas que atingiram a capital desde a última quinta-feira, 6. Devido ao volume pluviométrico muito acima do esperado, cerca de 152mm nas últimas 48h, quando o previsto eram 30mm, mais de 800 pessoas das Secretaria Municipal da Defesa Social e Cidadania (Semdec), Superintendência Municipal do Transporte e Trânsito (SMTT), Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb), Empresa Municipal de Obras e Urbanização (Emurb) e Secretaria Municipal da Assistência Social, realizaram ações efetivas com atenção voltada aos contratempos vivenciados pela população. Até o momento, já choveu 75% do previsto para todo o mês de junho, que possui característica de chuva na nossa região.

Durante a madrugada, equipes da Defesa Civil Municipal já estavam nas ruas, realizando o monitoramento de áreas de risco. Logo no início da manhã, enquanto agentes da SMTT auxiliavam o trânsito em um período de alto fluxo de veículos, a Emurb realizava a desobstrução da rede de drenagem para dar maior vazão à água da chuva e a Emsurb, um trabalho minucioso pela cidade, envolvendo 533 agentes, o Comitê de Gerenciamento de Crise já estava reunido pelo prefeito Edvaldo Nogueira para intensificar o trabalho de enfrentamento das chuvas, que não estavam previstas.

O trabalho de prevenção realizado ao longo de todo o ano, como a cotidiana limpeza dos canais e desobstrução da rede de drenagem, fez a diferença. A Semdec, por meio da Defesa Civil de Aracaju, conta com 14 agentes atendendo às demandas registradas através dos canais disponibilizados pela administração municipal para que o cidadão possa entrar em contato, em casos de emergência, como o telefone 199.

Ao longo do dia, ainda com chuvas constantes, as intervenções da gestão municipal foram fundamentais para que as ocorrências não fossem agravadas. Até o momento, foram 23 ocorrências registradas e solucionadas pela Defesa Civil, sem vítimas ou desabamentos.

O coordenador da Defesa Civil de Aracaju, major Sílvio Prado, destaca que os Núcleos Comunitários de Defesa Civil (Nudecs) instalados nos bairros da capital nesta gestão contribuíram para a identificação das principais ocorrências. “Eles atuaram conforme os treinamentos que realizamos previamente nas comunidades: monitorando as áreas onde residem e nos passando diretamente para diminuir o tempo-resposta de atuação da Defesa Social”, afirma.

A Secretaria da Assistência Social também amanheceu o dia nas ruas da cidade, dando suporte à famílias através do acionamento de 100 profissionais, divididos em 30 equipes em busca de famílias afetadas pelas condições climáticas. Nessa sexta, trabalhadores de todos os Cras, como assistentes sociais, psicólogos, gerentes e coordenadores, contribuíram para atender a todas as demandas necessárias à população atingida de forma célere.

A SMTT aumentou o efetivo na cidade, disponibilizando agentes nos pontos de alagamentos e onde houve problemas com sinalização semafórica, orientando condutores e pedestres. No total, 10 semáforos apresentaram problemas, sendo sete solucionados com brevidade pelas equipes. Devido às fortes chuvas, que dificultam a solução de problemas de curto-circuito, dois cruzamentos ainda apresentam problemas no funcionamento: Francisco Porto x Pedro Paes Azevedo, Marieta Leite x Pedro Valadares e o cruzamento do Burguer King, no bairro Jardins.

Técnicos da Emurb atuaram com máquinas, equipamentos, caminhões-pipas e bombas de sucção para retirar as lâminas de água acumuladas, buscando atenuar os problemas na rede de drenagem. Os principais pontos de atuação foram: as avenidas Euclides Figueiredo, Francisco Porto, Airton Teles, Coelho e Campos e Beira Mar. Já a Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb) aumentou o número de agentes para atender as demandas da capital sergipana. Foram mais de 600 envolvidos no trabalho ostensivo. A atenção especial foi dada à retirada 50 toneladas de lixo dos bueiros e da rede de drenagem. A Emsurb também realizou a vistoria de canais das zonas Norte e Sul e atendeu ocorrências de queda de galhos de árvores em alguns pontos da cidade.

No momento, o objetivo é solucionar os principais transtornos causados pelas chuvas intensas e as equipes da Prefeitura de Aracaju envolvidas seguem em alerta durante todo o final de semana, apesar da previsão de 15mm para sábado e apenas 10mm para o domingo. Aquelas pessoas que tiverem o celular cadastrado para receber SMS da Defesa Civil, receberão o alerta em caso de alteração na previsão do tempo, fornecida pelos institutos de meteorologia. Aqueles que ainda não realizaram o cadastro, basta enviar gratuitamente o CEP da residência por SMS para o número 40199.

