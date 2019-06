CHUVAS: MOTORISTA BATE DE FRENTE COM CAMINHÃO NA BR 101 EM ESTÂNCIA

08/06/19 - 06:50:55

Motorista perde o controle da direção e bate de frente com caminhão

Motorista perde controle do carro após uma aquaplanagem e bate de frente com caminhão na BR-101. O grave acidente foi registrado na tarde desta sexta-feira (07), e deixou duas pessoas feridas.

As informações são de que o acidente foi provocado devido às fortes chuvas que deixou uma lamina de água por toda a pista. A vitima do acidente, o engenheiro civil Willianeys Gonçalves, 31 anos, e sua namorada Gabriela Soares, 21 anos, trafegavam pela BR-101, em Estância, e devido a quantidade de água na pista, o carro acabou perdendo o controle da direção e o veículo, e acabou batendo de frente com um caminhão.

As vítimas foram socorridas por duas equipes do SAMU e Willianeys foi levado para o hospital de Estância, enquanto sua namorada foi para o hospital Primavera em Aracaju.

Segundo informações, foram constatadas lesões na cabeça e no rosto de Willianeys e Gabriela está no hospital fazendo exames médicos com suspeita de fratura na bacia enquanto Willianeys está em casa.

Com informações e foto de Rogério Monteiro o repórter do povo.