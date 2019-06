Fortes chuvas em Aracaju e interior continuam causando problemas para a população

08/06/19 - 08:18:24

As fortes chuvas que caem em Sergipe desde a noite da última quinta-feira (06), tem causado muitos problemas para a população de alguns municípios do interior e principalmente na capital, Aracaju.

Nesta sexta-feira (07) a defesa civil emitiu um alerta por conta de risco de desabamentos e quedas de árvores, como ocorreram em alguns pontos de Aracaju.

No interior do estado, o estrago foi maior, a exemplo do deslizamento ocorrido no conjunto Luís Alves II, no município de São Cristóvão. Por conta do deslizamento, a Assistência Social do município já foi acionada para fazer a retirada de moradores de dez casas, devido ao risco de desabamento no local.

Em Estância, Lagarto, Socorro e Itabaiana, a situação não foi diferente e as informações passadas por populares são de que as ruas ficaram completamente alagadas, carros ficaram impedidos de trafegarem, além de acidentes que acabaram ocorrendo por conta do volume de água. No Conjunto Fernando Collor, em Nossa Senhora do Socorro, o muro de um condomínio que está em construção caiu e atingiu o muro do condomínio vizinho. Ninguém ficou ferido.

Em Aracaju a situação foi ainda pior. Pelos menos três árvores acabaram caindo, danificando carros, porém sem vitimas.

Os canais transbordaram e diversas ruas ficaram intransitáveis, já que os carros ficaram praticamente subersos e os motoristas foram obrigados a abandonarem os veículos. Além disso, a falha na energia causou transtornos nos semáforos da capital.

Segundo informações da meteorologia as chuvas devem continuar neste sábado em boa tarde do estado. Em Aracaju intercorrências também podem ser informadas pelo número 199.