CORPO DE BOMBEIROS ALERTA SOBRE MANUSEIO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS

08/06/19 - 07:31:30

Cidadão deve denunciar locais que estejam comercializando fogos sem autorização devida

O costume de acender fogueiras e a queima de fogos de artifícios já se tornou tradição para celebrar as festas juninas. Os materiais explosivos apesar de encantar o público com suas cores, infelizmente elevam de forma considerável a incidência de pacientes com queimaduras nos hospitais e riscos de acidentes. Diante disso, o Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe (CBMSE) faz um alerta à população quanto aos cuidados necessários no manuseio dos fogos.

O chefe de fiscalização e vistoria da Diretoria de Atividades Técnicas (DAT), capitão Marcos Lima, ressalta os cuidados que a população deve ter: “A primeira orientação é sobre a aquisição, a procedência e onde irão adquirir os explosivos. Orientamos que todas as pessoas que forem comprar, só adquiram os fogos em locais fiscalizados, tanto pela Polícia Civil, quanto credenciados pelo Corpo de Bombeiros. É importante, também, observar se o estabelecimento possui o atestado da corporação, que estará fixado visivelmente na frente da barraca, junto com o certificado do DEFAE (Divisão de Fiscalização de Armas e Explosivos)”, diz.

“Caso seja verificado que o local não tenha autorização do Corpo de Bombeiros, como por exemplo: residências, feiras livres e supermercados. Deve-se ligar para o 181, Disque denúncia da Polícia Civil, 190 (Polícia Militar) ou 193 (Corpo de Bombeiros), que fazem parte do Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp)”, acrescenta o capitão.

Visando aprimorar o conhecimento de profissionais da segurança pública, no que diz respeito ao reconhecimento dos riscos e à padronização, a corporação promove cursos que ajudam nas ações preventivas, como o Curso de Capacitação Técnica em Fogos de Artifício, com foco nas legislações específicas, das ações das instituições nos eventos que envolvam explosivos. Além disso, os bombeiros militares também realizam, durante todo o ano, palestras educativas em escolas, organizações não governamentais e demais entidades que trabalham com o público infantil, com o objetivo de reduzir o índice de acidentes e queimaduras com fogos.

Dentro de um aspecto preventivo, orientamos a população para que:

– Somente adquira fogos de artifícios em locais devidamente autorizados para comercialização dos respectivos produtos;

– Acompanhe e oriente seu filho na compra e no momento de utilização do artefato, bem como nas proximidades de fogueiras;

– Leia atentamente o rótulo de segurança e data de validade dos fotos no momento da compra e durante sua utilização;

– Mantenha caixas de fósforos e/ou isqueiros em locais fora do alcance das crianças;

– Nunca solte fogos em ambientes fechados, e quando o fizer em ambientes abertos, atente para sua segurança e de outros;

– Ingestão de bebida alcoólica e fogos não combinam;

– Para a queima de rojões utilize um suporte adequado e o mantenha fora do alinhamento do seu corpo, bem como sua projeção inclinada para uma área segura;

– Cuidado com o efeito retardado. Os fogos podem falhar temporariamente, se isso ocorrer considere o artefato ativo;

– Não acenda bombas na mão, utilize uma base segura e o acenda com segurança;

– Utilize luvas para soltar busca-pés e espadas;

– Não coloque o artefato em bolsos;

– Muito cuidado também com as fogueiras e jamais realimente o fogo com álcool, ou jogue objetos na fogueira;

– Em caso de queimaduras, procure aliviar a dor imergindo a parte afetada em água potável e se necessário procure imediatamente auxílio médico.

Fonte e foto: CBM/SE