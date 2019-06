GOVERNO DO ESTADO ENTREGA PLANO DE ARBORIZAÇÃO PARA MUNICÍPIOS

08/06/19 - 06:12:49

Foram entregues ainda mudas de árvores símbolos da flora do bioma das cidades

No evento realizado na manhã desta sexta-feira (07), no auditório da Adema, em comemoração à semana do Meio Ambiente, o Governo do Estado de Sergipe, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade (Sedurbs), com a Coordenação da Superintendência de Recursos Hídricos e Meio Ambiente, entregou a 11 municípios os Planos Municipais de Arborização Urbana, do Projeto Arborizar-se e apresentou o Projeto Sala Verde.

O Projeto Arborizar-SE é uma iniciativa da Sedurbs e tem como ideia principal resgatar o bioma local e a paisagem urbana das regiões de Sergipe, possibilitando mudança no microclima, trazendo a flora de volta para cidade, deixando espaços públicos, seja avenidas ou praças, cada vez mais agradáveis.

As etapas do Projeto fortalecem a permanência dos municípios participantes aos ideais propostos. Para isso foi feito um Termo de Adesão pelos prefeitos e realizada uma vistoria de praças e avenidas principais, descrevendo o que deve ser mudado por técnicos específicos da área.

Os municípios envolvidos receberam um banco de dados das Espécies Nativas, onde, a Secretaria Municipal de Educação de cada cidade, deve eleger uma árvore síbilo municipal que se torna imune a corte no território. Para que as mudanças proporcionadas pelo plano possam ocorrer, os gestores receberão um Plano Básico de Arborização e 200 mudas para que sejam plantadas nas áreas delimitadas.

O Superintendente de Recursos Hídricos e Meio Ambiente, Ailton Rocha, explicou a importância do projeto para o meio ambiente. “Ele contribui para mudar o quadro atual de arborização dos municípios. Nossa intenção é trabalhar para que nas cidades voltem para as praças e parques as espécies nativas de cada região e cada bioma”, explica.

O município de Itaporanga já elegeu sua árvore símbolo depois de uma eleição feita com os estudantes e a comunidade. “Nós já fazemos parte do projeto Arborizar-SE e estamos muito contentes com os resultados. Para escolher nossa árvore símbolo, visitamos várias localidades com urnas itinerantes, além de todas as unidades escolares e creches disponibilizando a opção de 10 espécies para a árvore símbolo fosse escolhida. A eleita foi o Ipê Roxo”, disse a coordenadora da captação de projetos em Itaporanga, Isis Mota.

Projeto Sala Verde

O Projeto Sala Verde é comandado pelo Ministério do Meio Ambiente e foi implantado pelo Governo do Estado por meio de Acordo de Cooperação através da SERHMA/SEDURBS. Tem como principal objetivo fomentar a política pública de Educação Ambiental e está a todo o vapor, ganhando a aceitação dos gestores estaduais.

“Nós tínhamos apenas duas Salas Verdes no Estado e demos um salto para 19. Já inauguramos às de São Cristóvão, General Maynard, Pacatuba, Rosário do Catete, Itabaiana e Barra dos Coqueiros. Ficamos ente os 10 Estados com maior número de Salas Verdes no país”, contabiliza a coordenadora do projeto na Sedurbs, Elane Alvarenga.

A Sala Verde é um espaço educação Socioambiental que permite a disponibilização e democratização das informações e publicações do MMA sobre Educação Ambiental. Além de um espaço onde podem ser desenvolvidas diversas atividades como cursos, palestras, oficinas, reuniões, encontros, fóruns permanente entre outros, que fomentam a discussão crítica sobre as problemáticas ambientais.

O secretário da Sedurbs, Ubirajara Barreto, destacou a importância dos dois projetos para Sergipe. “Estamos muito felizes com os resultados desses projetos. Já conseguimos que 25 municípios participem da iniciativa. Espero que com o tempo isso se estenda aos 75. Mesmo com o mau tempo hoje, compareceram 17 representantes das cidades e entregamos 11 planos básicos municipais de arborização urbana, com a doação de 11 árvores símbolos que os municípios escolheram, bem como a distribuição de 3000 mudas aos outros 14 municípios que fizeram parte da primeira etapa do projeto”, comemorou o secretário.

