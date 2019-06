GOVERNO DE SERGIPE DISCUTE MODERNIZAÇÃO DURANTE FÓRUM EM MANAUS

08/06/19 - 06:00:30

Na capital do Amazonas, os secretários Felizola e George Trindade representaram Sergipe em Fórum Conjunto que debateu eficiência da gestão e desburocratização nos governos

O secretário-geral de Governo de Sergipe, José Carlos Felizola, e o secretário de Estado da Administração, George Trindade, representaram Sergipe em fórum conjunto entre os membros do Conselho Nacional de Estado da Administração (Consad) e do Conselho Nacional de Secretários de Estado de Planejamento (Conseplan), em Manaus, Amazonas, nesta quinta-feira (06) e sexta-feira (07). As autoridades dos 26 estados da federação e do Distrito Federal foram convidadas para participarem do encontro, que debateu pautas para o aprimoramento da administração pública brasileira, com discussões ligadas à atual conjuntura política e econômica dos estados, e, exposição de medidas emergenciais que têm como foco o ajuste fiscal.

De acordo com Felizola, a reunião oportunizou a troca de experiências entre os secretários das unidades federativas. O gestor de Governo de Sergipe, pasta que atualmente é responsável pelo planejamento no Estado, destacou a importância da discussão de questões que primem por soluções a diversos impasses enfrentados pelos governos estaduais e pelo aperfeiçoamento da gestão na administração pública no Brasil. “Foram discutidos assuntos importantes, assim como apresentados pelo governo federal, por meio da Secretaria Especial de Modernização do Estado da Secretaria-Geral da Presidência da República, os planos de programa de modernização do Estado. Outros temas de relevância foram as questões da transformação digital e informatização de todo modelo burocrático do governo federal, que deverão ser implantados também pelos governos dos Estados, expostos por representantes da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia”, pontuou.

Felizola informou que, na ocasião, foi discutido ainda o Programa de Acompanhamento e Transparência Fiscal (PAF Transparência), apresentado por representantes da Secretaria do Tesouro Nacional (STN) do Ministério da Economia. “O Plano Mansueto, que é uma ferramenta importantíssima e tão esperada, também foi pauta do encontro. Esse Fórum foi o primeiro a debater de forma oficial esse plano e também. A questão de planejamento ao longo prazo também foi abordada com o respaldo da Subsecretaria de Planejamento da Infraestrutura Subnacional do Ministério da economia. Ainda discutimos outras questões atinentes aos estados, como por exemplo, a implantação do eSocial, a unificação das centrais de informatização dos Estados, enfim uma pauta que diz respeito a uma agenda positiva no sentido de informatização, desburocratização, eficiência da máquina administrativa e também relativa a economia que essas reformas que o governo tem apresentado, seja da Previdência, Tributária ou até mesmo de questões administrativas foram aqui debatidas com cada estado colocando a sua situação. E a gente vai aprendendo uns com os outros, por isso é importante essa interação.

O presidente do Consad e secretário de Estado do Planejamento, Gestão e Patrimônio de Alagoas, Fabrício Marques Santos, e a presidente do Conseplan e secretária de Planejamento do Maranhão, Cynthia Mota Lima, também participaram do encontro.

