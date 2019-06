MDB sem problemas em Sergipe

08/06/19 - 00:01:44

O MDB tem sido assunto nas colunas políticas de jornais e sites de Sergipe. Levanta-se suspeita de mal estar entre o presidente regional do partido, deputado federal Fábio Reis e o presidente do Diretório Municipal de Aracaju, ex-governador Jackson Barreto. Pondo tudo no liquidificador e mexendo bastante, resultará em um “caldo grosso e mal cheiroso de factóides, especulações e mentiras, com aspecto repugnante”. Não se sabe de onde sai tanta invenção, talvez com objetivo de criar uma discórdia interna.

O presidente regional do MDB em Sergipe, deputado federal Fábio Reis, desfez toda essa boataria e viu até maldade em se “criar especulações, extraindo maldades que não estão acontecendo nem na cúpula e nem na base do partido”. Fábio deixou muito claro que ele e JB se respeitam e se dão muito bem: “somos aliados e jamais tivemos qualquer discordância”. Quanto ao fato do ex-governador declarar abertamente que está na esquerda e não apoia o presidente Bolsonaro, em nada modifica a unidade do partido e também não provoca nenhuma surpresa, porque JB sempre esteve nessa mesma posição e merece respeito.

Fábio Reis reconhece que o ex-governador Jackson Barreto foi muito importante no processo de transição que o fez presidente regional do MDB, exatamente pelo sentimento de renovação que também está arraigado ao seu estilo de mudança para fortalecer a legenda. Jackson é naturalmente um líder do partido e o conduz há anos. Essas especulações chegam a surpreender, porque não há qualquer tipo de obstáculo para uma renovação natural em uma sigla que sempre foi referência tanto em Sergipe quanto no Brasil.

Está bem claro que existe gente tentando criar problemas através de factóides, mas isso não vai atingir a reorganização do MDB, que é uma das tendências do partido a nível nacional. Fábio lembrou que sempre “votamos um no outro” e que o objetivo é agregar para fortalecimento da legenda, que vai reconquistar o seu espaço pela importância que sempre teve na estrutura política do Estado.

Há um sentimento de renovação total no MDB, mas preservando aqueles que sempre estiveram na luta democrática, sem abandonar a legenda. Essa renovação se expõe quando o novo presidente nacional do MDB tende a ser o deputado federal Daniel Vilella, de Goiás, cuja escolha deve acontecer em setembro, na convenção do partido. Dessa forma, o MDB em Sergipe se mantém unido, com os mesmos propósitos e objetivos, mas sem deixar de respeitar, democraticamente, a posição ideológica dos seus filiados.

Inundações crônicas

As inundações em Aracaju, mesmo durante um pequeno período de chuvas, são crônicas. Nenhum projeto funcionou para o escoamento das águas em uma cidade abaixo do nível do mar.

*** Aconselha-se aos pré-candidatos a prefeito que insiram em seus programas de Governo um projeto prioritário para evitar as inundações.

Aumento dos problemas

O problema do aumento das inundações é o crescimento desordenado da cidade, as construções sobre mangues e a falta de um serviço amplo de escoamento com seriedade.

*** A população também é culpada porque joga lixo nos canais e o acúmulo de destroços provoca inundações.

*** A periferia de Aracaju não tem um serviço permanente de limpeza dos canais, onde o lixo se acumula, o matagal toma conta e só é lembrada diante do estrago das águas.

Suspende expediente

As chuvas também prejudicaram o funcionamento da administração, com cancelamento do expediente à tarde. Até quando o povo continuará literalmente na lama?

*** A previsão é que as chuvas continuam neste sábado. O quê fazer?

Ausência de guardas

Durante todo o transtorno no trânsito de Aracaju, ontem, nenhum guarda do SMTT apareceu para orientar e facilitar o tráfego.

*** Aliás, isso está se tornando comum, inclusive quando não tem chuva. A SMTT é uma fábrica de imprimir multas… Só isso.

Planejamento estratégico

O governador Belivaldo Chagas (PSD) iniciou ontem reuniões de Planejamento Estratégico e o fará com as secretarias do Estado e todas elas terão um plano de trabalho com metas.

*** Mas não fica por aí: Belivaldo vai se reunir a cada dois meses com todas as Pastas, para cobrar o cumprimento dessas metas. Todos terão que compará-las.

*** A vice-governadora Eliane Aquino (PT) participa das reuniões. Não fala, mas presta atenção em todos os detalhes.

João Daniel e o pente fino

O deputado federal João Daniel (PT) dará entrevista hoje a Heleno Silva (PRB) e vai debater sobre a medida provisória do “pente fino”. Setores ligados a Bolsonaro dizem que é para evitar desvios.

*** A oposição rebate dizendo que o ”pente fino” é só na cabeça do pobre, para tirar direitos da aposentadoria.

Sempre teve aliança

Heleno Silva disse ontem que o PRB sempre teve aliança com o PT em Sergipe, tanto que parte dos petistas brincam dizendo que ele deveria ser filiado ao partido.

*** O assunto sobre uma aliança em Sergipe (PTxPRB) já foi levado à direção nacional da legenda e pode acontecer.

Pastor Eduardo preside

O pastor Eduardo Lima assume a Presidência Municipal do PRB em Aracaju, com o objetivo de buscar novos filiados e construir uma chapa forte para disputar a Câmara na Capital.

*** Eduardo foi candidato a deputado estadual em 2018 e obteve onze mil votos. A indicação foi da Direção Nacional.

Luciano vai a Encontro

Deputado Luciano Bispo (MDB) participou do Encontro de Presidentes de Assembleias Legislativas do Nordeste, que aconteceu em Salvador. Luciano retornou ontem a Sergipe.

*** O colegiado conquistou uma vitória para governadores do Nordeste, que foi a liberação de 30% do principal fundo de investimento para infraestrutura dos Estados.

*** A proposta foi de autoria de Luciano Bispo após conversa com Belivaldo Chagas. O próximo encontro será em Aracaju, dia 02 de agosto.

Palavra “Educação”

O ex-deputado Marcio Macedo (PT) diz que enquanto o atual desgoverno de Bolsonaro só fala em cortes e impõe uma ideologia de censura nos centros acadêmicos, nos Governos do PT a palavra “educação” é sinônimo de investimento e inclusão para todos.

*** Márcio trabalha discretamente sua candidatura a prefeito de Aracaju e fará aliança com legendas fora da base aliada.

Sobre Barra dos Coqueiros

Jornalista Nilson Socorro observou ontem que nas eleições na Barra dos Coqueiros a vereadora pastora Salete (PRB) corre por fora na sucessão do prefeito Airton Martins. Foi a mais votada na eleição de 2016 e está no terceiro mandato.

*** Ela disputou com Alysson a indicação para vice de Airton. É da bancada de sustentação do prefeito.

*** Salete pode ser a carta na manga do paletó de Airton para substituir os seus outros preferidos que não decolam, como o vereador Roberto. Se for mesmo candidata com o apoio de Airton, é um nome forte.

Deu nas redes sociais

///Reduzir violência – O ex- deputado federal Mendonça Prado disse, ontem, que para manter a consciência tranquila, repito: “a fórmula correta para reduzir a violência é educação de qualidade somada à oportunidade de trabalho”.

** – As outras alternativas só geram efeitos efêmeros, nada definitivo. É preciso iniciar o processo de mudança rápido e aguardar os resultados, aconselhou.

/// Contra desconstrução – O senador Rogério Carvalho (PT) diz que estar no Senado Federal é ter posicionamento firme contra essa desconstrução social que começou com o Temer e que agora o Bolsonaro piora a cada dia. Reivindiquei aos meus colegas parlamentares debates e mudanças sobre a PEC 95 do teto de gastos.

*** – Desde a campanha eleitoral, me propus a reverter essa PEC porque sei que a proposta limita qualquer expansão natural de um país que deveria crescer para produzir riqueza e incluir. Vamos insistir na luta e não nos rendermos ao rentismo!- diz Rogério.

Gleisi: liberou geral – A presidente nacional do PT, deputada Gleisi Lula Hoffmann, postou no Twitter: “liberou geral. Sem critério, sem discussão e sem transparência, a venda de empresas e até imóveis da União será uma oportunidade para negociatas e propinas”.

*** – É um escândalo que o STF tenha autorizado a venda de subsidiária de estatais sem sequer um amplo debate no Congresso, considerou.

*** Também no Twitter, o subtenente Edgard Menezes respondeu: “Não é o PT que está no governo, então estamos todos tranquilos”

Bretãs e postagem – O corregedor nacional de Justiça, ministro Humberto Martins, encaminhou, na tarde de ontem, ofício ao juiz federal Marcelo da Costa Bretas, da 7ª Vara Criminal do Rio de Janeiro, solicitando informações sobre postagem feita no Twitter sobre o caso do jogador Neymar Jr.

*** O magistrado tem cinco dias para prestar as informações à Corregedoria Nacional de Justiça.

*** Na quinta-feira passada, Bretas comentou a acusação de estupro e agressão contra o jogador feita por modelo. Segundo o juiz,“nem sempre a vítima é a parte mais fraca da relação”.

Um bom bate-papo

Vento estocado – Circula nas redes o cartaz: “estou desconfiado que esse frio é culpa de Bolsonaro que soltou o vento que a Dilma havia estocado”.

O mais amado – Circulou nas redes, ontem, que “o cara mais ‘amado’ de Aracaju, durante as chuvas, foi o prefeito Edvaldo Nogueira”.

Foi revisto – No final da tarde a coisa mudou com a presença Edvaldo tentando resolver os problemas de alagamentos, inclusive na avenida Euclides Figueiredo.

Mais cuidado – Pode não haver trégua neste sábado. Há previsão de que a frente fria continua, com mais chuvas em Aracaju. É bom tomar cuidado.

Sem chuvas – Um fato que constrangeu o sertão: as chuvas que caíram em Aracaju não chegaram por lá. Há receio sobre a colheita.

Partido retorne – O ex-deputado federal José Carlos Machado já está no DEM e vai trabalhar para que o partido retorne à sua posição anterior em Sergipe.

Novos filiados – A partir de agora o DEM vai atrair novos filiados e tentar trazer de volta alguns deles que trocou de partido nos últimos anos.

Anos de atraso – Zezinho Sobra diz que o que vai determinar a celeridade das obras da BR101 em Sergipe é o acompanhamento e a vigilância! São anos de atraso!

Reforma inconstitucional – Órgão do MPF diz que reforma da Previdência de Bolsonaro é inconstitucional. A proposta ao Congresso Nacional é inconstitucional.