Sergipe terá queda no repasse do Fundo de Participação dos Estados para o mês de junho

08/06/19 - 06:59:36

Montante será menor já na primeira parcela do dia 10

O Estado de Sergipe vai registrar ao final do mês de junho uma queda significativa no repasse correspondente ao Fundo de Participação dos Estados (FPE) que pode alcançar R$ 59 milhões, em comparação com o último mês. De acordo com o cronograma de repasse divulgado nesta sexta-feira, 7, pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN), a redução será sentida já na parcela programada para ser depositada na conta do Estado de Sergipe nesta segunda-feira (10).

Comparada à primeira parcela do mês de maio, a queda atingirá o valor de R$ 103 milhões. Na projeção da STN, no mês de junho os repasses para Sergipe devem perfazer uma redução de R$ 59 milhões para os cofres estaduais, o que provocará uma dificuldade ainda maior para o governo fechar as contas, uma vez que há um déficit financeiro expressivo, acumulado dos últimos anos de comportamento irregular do FPE, além de a economia brasileira ainda não apresentar sinais de reaquecimento.

Para o mês de julho, a Secretaria do Tesouro Nacional sinaliza para mais uma redução nos repasses do FPE, com uma melhora em agosto. Na avaliação da equipe técnica da Secretaria de Estado da Fazenda, o impacto nas receitas é em parte amortizado em função das ações na arrecadação do ICMS.

O esforço do Governo do Estado é continuar aprimorando o planejamento financeiro para conseguir manter todos os pagamentos e compromissos dentro do cronograma que vem sendo executado nos últimos meses.