CPTRAN PRENDE MOTORISTA EMBRIAGADO AO VOLANTE APÓS DERRUBAR UM MURO

09/06/19 - 07:12:39

A CPTRAN, Companhia de policiamento de trânsito da PMSE prendeu neste sábado (08), Marcelo Oliveira Leite, 35 anos, após se chocar com um muro de uma casa e um poste. Marcelo perdeu a direção do veículo e acabou gerando o acidente.

A guarnição do SAAT (Serviço de atendimento a acidentes de trânsito) da CPTRAN foi acionada e ao fazer o exame do etilometro (bafometro), foi constatado 0.95 mg/ l de álcool no ar do condutor (para ser preso, o exame deve dar 0.33 mg/l).

O condutor foi conduzido a delegacia para o devido procedimento.

Junto com Marcelo, mais 5 pessoas foram autuadas na lei seca na última noite.

Foto: CPTRAN