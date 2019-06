Dia Nacional da Imunização: Projeto fortalece o cuidado ao recém- nascido

Com o objetivo de conscientizar a população sobre a importância das vacinas para a prevenção de doenças, o Ministério da Saúde (MS) criou o ‘Dia Nacional da Imunização’, celebrado neste domingo, dia 9 de junho. A Maternidade Nossa Senhora de Lourdes (MNSL), gerida pela Secretaria de Saúde (SES), oferece o Projeto Corujinha, que trabalha a prevenção infantil, fortalecendo os cuidados aos recém-nascidos.

De acordo com a coordenadora da Unidade Neonatal da MNSL, Thereza Azevedo, essa importante iniciativa é própria para as maternidades e garante que todos os bebês nascidos vivos saiam das instituições com as Vacinas BCG e Hepatite B aplicadas.

“O projeto atua diariamente com 13 auxiliares de enfermagem nas maternidades Nossa Senhora de Lourdes, Santa Izabel e Gabriel Soares, e através do Sistema Único de Saúde (SUS) são fornecidas vacinas gratuitas, que prepara o sistema imunológico do recém-nascido e o protege contra doenças, como a tuberculose e hepatite. O intuito é fornecer o direito de toda criança”, ressaltou a coordenadora.

Ela enfatizou que é de extrema importância a vacinação nos primeiros dias de vida e fez questão de comentar que as vacinas estão dentro do calendário vacinal até os dois anos de idade, devido alguns bebês crônicos internados por longa permanência no complexo neonatal. “O Corujinha é de grande valor, ajuda na redução do índice de mortalidade infantil. Além disso, é comodidade para a família, que sai com o bebê já imunizado, atestando a sua saúde”, concluiu Thereza.