MEGA-SENA CONCURSO 2.158 ACUMULA E PRÓXIMO PRÊMIO VAI PAGAR R$ 80 MIlhões

09/06/19 - 07:00:22

A Caixa realizou neste sábado (8) o sorteio do concurso 2.158 da Mega-Sena. Ninguém acertou as seis dezenas e o próximo prêmio, que será sorteado no dia 12 de junho, terá valor acumulado em torno de R$ 80 milhões.

As dezenas sorteadas foram: 09 – 27 – 35 – 45 – 46 – 59.

A quina teve 109 apostas ganhadoras, com uma cada uma levando R$ 42.724,12. A quadra teve 8.855 acertos, pagando R$ 751,29 para cada uma delas.