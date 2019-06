PC DIVULGA RETRATO FALADO DE ACUSADO DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO NO SANTA MARIA

09/06/19 - 07:01:54

O crime ocorreu em outubro de 2017

A Polícia Civil, por meio da 9ª Delegacia Metropolitana, divulgou nesta sexta-feira, 07, retrato falado do homem apontado como responsável pela tentativa de homicídio de Manoel Messias Pontes de Araújo, ocorrida na Fazenda Cordão de Ouro, Rua Vale do Amanhecer, bairro Santa Maria, na capital sergipana, ocorrido na noite do dia 31 de outubro de 2017.

Na data do fato, o homem chegou ao local do crime em um caminhonete L200 prata, com placa não identificada, entrou na residência da vítima e a alvejou com disparos de arma de fogo. O homem está foragido e a Polícia aguarda informações que possam levar ao acusado por meio do Disque Denúncia da Polícia Civil, número 181.

Fonte e foto SSP