Prefeitura de Aracaju segue trabalhando mesmo com diminuição das chuvas na capital

09/06/19 - 09:03:39

Após um período de 48h chuvas intensas na capital, que iniciaram na última quinta-feira, 6, a previsão é de diminuição no volume pluviométrico. Ainda assim, a Prefeitura de Aracaju continua trabalhando para atender os transtornos gerados pelas águas. A cidade alcançou um volume pluviométrico de 210mm nas últimas 48h, ultrapassando o esperado para todo o mês de junho. A partir de agora, para o próximo domingo e segunda, dias 9 e 10, as previsões dos institutos de meteorologia apontam baixas de chuvas, com estiagem total para a terça-feira, 11.

Devido ao intervalo de tempo sem chuva no turno desta tarde, as condições favorecem e a cidade já começa a voltar à normalidade. De acordo com o coordenador da Defesa Civil de Aracaju, major Sílvio Prado, o alerta emitido pela Defesa Civil para a população na última quinta-feira, às 14h, se encerrou às 14h deste sábado, e as previsões para os próximos dias são baixas. Mesmo assim, as equipes da gestão municipal estarão atentas às demandas da população, que podem ser solicitadas através de diversos canais de comunicação disponibilizados.

“Mesmo com previsões menores, continuamos em estado de atenção e alerta, principalmente nas áreas de risco. Já que ainda não deu para o solo absorver a umidade. Ainda é necessário um intervalo de tempo maior para que diminua a saturação do solo. Por isso, continuamos à disposição da população, caso tenha alguma necessidade”, garantiu o coordenador da Defesa Civil.

Em caso de emergências ou para monitoramento das áreas de risco da cidade, a Defesa Civil de Aracaju pode ser solicitada através do número gratuito 199. Para o recebimento de alertas no celular via SMS, conforme foi enviado na quinta-feira, basta que o cidadão envie gratuitamente um SMS com o CEP da residência por SMS para o número 40199. Já a Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT), disponibiliza o número 118. Visto que, em períodos de chuvas intensas, os agentes podem auxiliar nas consequências de maior lentidão no trânsito e eventualidade de mau funcionamento semafórico.

Mesmo com a manutenção feita durante todo o ano pelas equipes da Empresa Municipal de Obras e Urbanização (Emurb), durante chuvas tão fortes, pode ocorrer a obstrução de rede de drenagem. Para solicitar o serviço, a população pode solicitar à Emurb através do telefone (79) 3179-1619. E, como forma proporcionar à população informações em tempo real sobre as ações realizadas pela administração municipal, a Prefeitura, através da Secretaria Municipal da Comunicação Social (Secom), lançou o Whatsapp (79) 9 9100-5797.