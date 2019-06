SENADOR ALESSANDRO VIEIRA PROMOVE REUNIÃO PARA DISCUTIR O TURISMO EM SE

09/06/19 - 08:08:45

O turismo é um dos principais geradores de emprego no estado, movimentando e impulsionando diversos setores da economia. No entanto, passa por um momento delicado.

Nesse sentido, o senador Alessandro Vieira promove um reunião ampliada para discutir “Os Caminhos para o Turismo Sergipano”, nesta segunda-feira (10), a partir das 9h30, no auditório do Shopping Casa Design, localizado na avenida Augusto Franco, 2980 – Ponto Novo, Aracaju. O objetivo é dialogar com os principais atores do trade turístico sobre as soluções e perspectivas para o setor.

Dentre os convidados estão parlamentares sergipanos, representantes do governo e de associações ligadas ao tema.