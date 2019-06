23 PESSOAS FORAM AUTUADAS NA OPERAÇÃO LEI SECA NESTE FIM DE SEMANA

10/06/19 - 08:02:34

A operação Lei Seca flagrou neste último fim de semana, de 07 a 09 de junho, 23 pessoas conduzindo seus veículos de forma irregular, com sintomas de haver ingerido bebida alcoólica.

Destas, cinco pessoas foram presas por serem flagrados após o teste do etilometro (bafômetro) com destaque para um acidente no sábado pela manhã, onde por volta das 05 horas, Marcelo Oliveira Leite, perdeu o controle do seu carro e colidiu com uma parede e ao fazer o bafômetro, foi constatado 0.95 mg/l de álcool no ar expelido pelos pulmões.

Além da multa, todos os condutores, inclusive aqueles que se recusaram a fazer o teste, tiveram suas habilitações suspensas.

A ROTTRAN, pelotão operacional da CPTRAN prendeu ainda na ultima sexta-feira (07), Alessandro Messias Santos, 26 anos, por ter um mandado de prisão em aberto por roubo após abordagem policial.

A CPTRAN está a disposição da sociedade através do 190, 24 horas por dia.

Informações e foto: CPTRAN