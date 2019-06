A Dona do Pedaço- Amadeu tem crise de ciúmes ao flagrar Maria da Paz com Régis. Josiane arma para o pai ver a mãe saindo com o playboy

Por causa de um plano de Josiane (Agatha Oliveira) e Régis (Reynaldo Gianecchini), Amadeu (Marcos Palmeira) vai até a casa de Maria da Paz (Juliana Paes) no momento em que o playboy chega para buscar a empresária para um jantar. Mordido de ciúmes, Amadeu esbraveja com a ex em A Dona do Pedaço.

“Até esses dias você jurava que eu era o único homem da sua vida. Já arrumou outro. Parabéns.”, diz ele, irônico. “Arrumou outro? Que grosseria…”, responde Régis. Maria da Paz diz que Amadeu não pode falar com ela desse jeito, já que ele está casado com Gilda (Heloísa Jorge), enquanto ela pensou nele por mais de vinte anos. Para esquentar ainda mais o clima, Josiane chega e se faz de cínica ao se deparar com Régis: “Eu ouvi, pai, estava falando em voz alta. Ah, você… Você saiu pra jantar com minha mãe ontem, não foi?” “Quer dizer que se encontram todo dia”, diz Amadeu, caindo no joguinho da filha. Cansada da discussão, Maria diz a Amadeu que ele não tem nada a ver com o seu encontro e que não irá deixar de almoçar com seu amigo. E ela não para por aí: “Amadeu, eu me matei vendendo bolo, criei essa filha sozinha. Me fiz por mim mesma. Encontrei você de novo, foi uma decepção. Então, não pode entrar aqui e dizer o que é certo ou errado. Se eu quiser fazer um strip-tease no meio da rua, faço.” Amadeu diz que realmente não tem nada a ver com a história e avisa que vai embora. Mas antes, ele se despede de Jô: “Eu não preciso de explicação. Não tenho nada com a sua mãe. Sou casado e bem casado, você viu. Com uma mulher maravilhosa. Filha, aparece. É muito bem-vinda na minha casa. Mas deixa sua mãe pra lá.” Claro que Régis aproveita a situação para consolar Maria da Paz e criticar o ataque de ciúmes de Amadeu: “Só não dei uns tapas naquele cara porque estou na sua casa. Mas ele mereceu.” Fonte/Foto: globo.com

10/06/19 - 22:31:42