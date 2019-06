ACUSADO DE TRÁFICO E ROUBO MORRE EM TROCA DE TIROS COM POLICIAIS DO BPRP

10/06/19 - 12:52:00

Na madrugada desta segunda-feira (10), durante ações de prevenção e repressão aos mais diversos tipos de crime, um homem identificado como Diego das Neves Santos, que responde a diversos processos judiciais, entre os quais por roubo e por tráfico de drogas, reagiu a tiros a uma abordagem policial, de militares do Batalhão de Radiopatrulha, no Bairro Santos Dumont, sendo alvejado no revide.

Após a troca de tiros, Diego foi levado para o Hospital de Urgência de Sergipe (Huse), onde após todos cuidados médicos, não resistiu ao ferimento e morreu.

Os militares do BPRp desenvolviam uma operação de combate a crimes, quando receberam uma denúncia anônima de que um indivíduo de alta periculosidade estaria transitando com uma arma de fogo em uma Fiat Strada com placa de Pernambuco com restrição de roubo.

Buscas começaram a ser realizadas e o veículo roubado foi avistado na Avenida Roberto Marais, no Santos Dumont.

Uma aproximação policial foi realizada e uma ordem de parada foi emanada.

O suspeito parou o veículo e o indivíduo que foi identificado como Diego das Neves Santos, desembarcou do carro empunhando uma arma de fogo e disparando diversas vezes na direção dos policiais que se abrigaram e logo em seguida revidaram a injusta agressão.

O suspeito foi alvejado e, imediatamente recebeu os primeiros socorros e foi encaminhado ao Hospital de Urgência, onde após os cuidados médicos, não resistiu aos fermentos e veio a óbito.

Informações e foto BPRp