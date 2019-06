Ana Furtado conclui tratamento contra câncer de mama. Colegas de profissão da apresentadora do ‘É de Casa’ vibraram com a nova vitória dela

“Hoje encerro o ciclo do meu tratamento. É dia de retirar o Port Cath(cateter), que foi o meu companheiro durante todo esse tempo. 🙏🏻 Através dele eu recebi os meus medicamentos para a minha cura. Foi o meu amigo do peito. Então, hoje é dia de festa! Muita emoção. Agradecimento!!!! A todos!!! Eu venci!!!! ❤❤❤❤👊🏻”, escreveu Ana Furtado, que concluiu com um pensamento do médium Chico Xavier: “E guardemos a certeza pelas próprias dificuldades já superadas que não há mal que dure para sempre.”