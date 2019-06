Belivaldo Chagas entrega Ginásio de Esportes à população de Pinhão

10/06/19 - 05:26:09

Belivaldo também recebeu o título de cidadão pinhãoense e se comprometeu com a realização de um projeto para a rodoviária da cidade e com a recuperação das rodovias que ligam a BR 235 a Pinhão e Pinhão a Simão Dias

O governador Belivaldo Chagas, acompanhado da vice-governadora Eliane Aquino, entregou a reforma do Ginásio de Esportes Governador Marcelo Déda Chagas, neste sábado (08), em Pinhão. O projeto de recuperação do Ginásio de Esportes foi concluído para proporcionar a prática de esportes, oferecendo melhores condições à qualidade de vida da população do município, bem como um espaço bem equipado, que atende as normas vigentes. Na ocasião, Belivaldo recebeu o título de cidadão pinhãoense da Câmara de Vereadores do município. O governador ainda se comprometeu com a realização de um projeto para a rodoviária da cidade e com a recuperação das rodovias que ligam a BR 235 a Pinhão e Pinhão a Simão Dias.

Belivaldo destacou a importância das praças esportivas no interior do estado. Para o governador esse tipo de equipamento é essencial para oferecer lazer aos jovens sergipanos e afastá-los, por meio da prática esportiva, do uso das drogas. “Equipamentos públicos esportivos têm uma importância fundamental para a juventude. Assim que assumi o governo, fiz um compromisso comigo mesmo de destravar os recursos do Sergipe Cidades, resolvi isso e consegui retomar as obras aqui do ginásio Pinhão, assim como o de Siriri, Carira, que entregamos recentemente, e Santa Rosa de Lima. Tudo para que a juventude de Pinhão possa usar esse espaço como opção à prática de esporte e lazer”, discursou.

Na solenidade, o chefe do Executivo estadual também assinou o Terno de Entrega do Ginásio à Prefeitura de Pinhão. “A partir de agora o ginásio é, portanto, de responsabilidade do município. Com a doação desse espaço ao município todos cidadãos pinhãoense poderá usufruir dos seus benefícios”, completou o governador.

As obras complementares de recuperação do ginásio foram retomadas no mês de junho de 2018, em um investimento de R$ 1.500.048,48, oriundos do Programa Sergipe Cidades.

A prefeita Ana Rosa agradeceu à gestão estadual pela obra em Pinhão. “De coração, agradeço imensamente, por este espaço que traz muito lazer, porque esporte é vida. É muita felicidade transbordando em meu coração e sei que é o que sente também nossos munícipes ao ver este espaço reaberto. Vamos usufruir desse espaço com muito amor, carinho e zelo”, garantiu.

Já a vice-governadora Eliane Aquino, viúva de Marcelo Déda, falou dos benefícios do equipamento para a população e explicou o significado da homenagem ao ex-governador na nomeação do ginásio. “A importância desse espaço é imensa, em um espaço como esse se tem condições de trabalhar o desenvolvimento de crianças, jovens e adultos. É um lugar de educação, esporte e cultura. Com relação a homenagem, falo sempre que Marcelo Déda foi uma pessoa que desenvolveu vários projetos no estado de Sergipe. Então ter hoje a inauguração de um ginásio como este que leva o nome dele é de uma importância gigantesca, até mesmo porque em um dos últimos discursos dele, ele falou que queria muito que os sergipanos colhessem sorrisos através das obras que ele estava deixando e isso aqui é isso. Que este seja um espaço muito abençoado. Que Marcello Déda continue a inspirar, que cada jovem e criança que entrar aqui procure saber quem foi Marcelo Déda e que ele seja sempre um anjo de luz e uma fonte de inspiração para todos nós”, declarou.

Com uma área total de 8.975,00m², os serviços compreenderam a revisão da cobertura, instalações elétricas, instalações de telefone e sonorização, revisão das instalações hidrosanitárias, sistema de proteção e combate a incêndio, instalações de gás, instalação de proteção contra descargas atmosféricas, revisão das esquadrias, pinturas em geral, instalação de equipamentos esportivos, implantação de acessibilidade, iluminação externa, pavimentação externa e paisagismo.

Recém-formada em Educação Física, a atleta de futsal, handebol e vôlei Luana Gregório, destacou o valor da entrega do ginásio ao seu município. “Acredito que principalmente por movimentar o aspecto social é de grande importância. A partir do momento que é disponibilizado um espaço com este, a gente envolve a juventude, a sociedade, porque o esporte é capaz de transformar vidas, principalmente tirar os jovens das drogas. Penso muito no esporte como uma ferramenta de mudança, para trazer o jovem para perto. Pinhão precisava disso com urgência. É imensurável a felicidade, de coração, a gente sonhava com este dia, estamos muito felizes, dá para ver no olhar de todos, em especial, no olhar das crianças e jovens. E, particularmente, estou muito feliz”, disse a jovem.

Para o professor de capoeira, mestre Mangaliza, que trabalha com o esporte há 12 anos no município, a estrutura do ginásio oferece oportunidade para o desenvolvimento de várias modalidades no local. “ É uma obra que trabalha o esporte de uma forma geral, a gente trabalha dentro do esporte como uma forma de transmitir à juventude e às crianças uma arte de conhecimento dos mestres de capoeira, e com esse ginásio, a gente pode trabalhar esses ensinamentos e a prática com mais espaço, mais fervor. Costumamos ter eventos grandes, com 200 ou 300 pessoas, e a quadra e o espaço em geral são fantásticos, com banheiros, arquibancadas, o que oferece toda estrutura para trabalharmos com grandes públicos. Um espaço assim nos motiva a ter mais força para trabalhar nosso esporte. A gente vai saber usá-lo como forma de transmitir algo para os nossos jovens, adolescentes e crianças e vamos cuidar bem desse espaço. Com uma quadra dessas conseguimos, também, ter maior diversidade, não ficar só no futebol de salão e outros esportes mais populares, mas dando oportunidade a outras modalidades como a capoeira”, revelou o mestre que tem uma média de 50 alunos de capoeira em Pinhão.

Título de cidadão e rodovias

Durante a solenidade, Belivaldo recebeu o título de cidadão pinhãoense, concedido pela Câmara de Vereadores, das mãos do presidente da Câmara Municipal, Klebson dos Santos, conhecido como Toquinha, e do vereador Wanderson do Nascimento, o Wando, propositor da honraria.

“É um orgulho me tornar cidadão deste município, obrigado a Câmara de Vereadores, essa homenagem só faz aumentar meu carinho e compromisso com Pinhão”, afirmou o governador.

Belivaldo aproveitou a oportunidade para afirmar que fará o que for possível para recuperar as vias de acesso ao município. “ Quero crer que este ano ainda a gente consiga iniciar a recuperação das rodovias que ligam Pinhão a Simão Dias e a BR 235. Já determinei ao secretário de Desenvolvimento Urbano que proceda a licitação dessa obra agora no mês de junho, enquanto isso, estamos aguardando a resposta do Banco do Brasil com relação a solicitação de recursos financeiros que fizemos. O vice-presidente do Banco me recebeu em Brasília nestsa semana e ficou de até a próxima nos informar a possibilidade de liberar cerca de R$ 100 milhões. Estamos buscando uma linha de crédito e acho que vai acontecer, acredito tem 99% de chance de acontecer essa liberação e com isso fica garantida a obra destas rodovias. Preciso hoje de R$ 400 milhões para recuperar cerca de 450 mil km de rodovias em todo o estado. O Estado não tem esse dinheiro, mas se conseguirmos esses R$ 100 milhões, mais R$ 100milhões no próximo ano e assim por diante, quem sabe não concluo o meu governo em dezembro de 2022, com cerca de 400 mil km de rodovias recuperadas? É o que queremos e continuamos trabalhando para buscar esses recursos. Em um primeiro momento, começaremos pelas vias mais problemáticas, que já demandaram um volume grande da Operação Tapa Buraco, mas pouco resolveu principalmente depois dessas fortes chuvas. Essa rodovia Pinhão/Simão Dias, por exemplo, tem um tráfego muito pesado de caminhões com cargas de milho e abóbora por ser uma região de escoamento de produtos agrícolas, então a gente precisa priorizar essas rodovias onde temos a economia voltada para área da agricultura”, expôs.

O governador ainda se comprometeu em fazer um projeto para uma rodoviária em Pinhão. “ O município não tem rodoviária, então, prefeita, arranje um terreno e vamos fazer um projeto para que a população não precise mais pegar ônibus na chuva”, defendeu.

Durante a solenidade também foi realizada a entrega da chave de um veículo para o uso do Conselho Tutelar de Pinhão. O veículo foi adquirido por meio do deputado federal Fábio Reis.

Mais benefícios

Em junho de 2018, o governador Belivaldo Chagas assinou ordem de serviço para pavimentação asfáltica na sede municipal, a qual contempla as seguintes vias: Paulo Barreto de Menezes; “F”; Dep. Francisco Paixão; Gov. Augusto Franco e José Siqueira Filho. O investimento de R$ 389.965,24 é oriundo de recursos do Proinveste.

O secretário de Estado do Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade, Ubirajara Barreto, lembrou que só na parte de infraestrutura, o Estado já investiu aproximadamente R$ 3,5 milhões em Pinhão entre 2018 e 2019. “O governo do Estado já investiu em torno de R$ 3,5 milhões em dois anos aqui, com esse ginásio, obras de asfalto e a delegacia da cidade, o que demostra a preocupação deste governo com Pinhão”, ressaltou.

Em 2018, o chefe do Executivo estadual ainda autorizou a execução de dois Planos de Negócios do Projeto Dom Távora, um com a Associação de Agricultores e Proprietários Rurais e com os Prestadores de Serviços na Agricultura do povoado Beija Flor e outro com a Associação dos Moradores Justino Pereira, no povoado Rajas. O valor total dos dois projetos é de R$ 615.877,45.

Foto Mário Sousa