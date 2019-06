Bigode pediu e a TV Aperipê voltou com a transmissão da missa aos domingos

10/06/19 - 08:40:25

O vereador Bigode, atendendo a vários pedidos dos moradores do bairro América, e de toda Aracaju, solicitou a Presidência da TV Aperipê, que retornasse com a transmissão da missa da Igreja dos Capuchinhos do bairro América.

Seu Antônio, que reside próximo a Igreja, foi uma das pessoas que fez o pedido ao parlamentar. A transmissão da missa realizada aos domingos, que ja faz parte da cultura da população, estava suspensa. Após o pedido feito pelo vereador, a TV Aperipê, voltou transmitir a missa mais uma vez todos os domingos às 7h.

“Quero agradecer a Presidente da Fundacão da Cultura e Arte Aperipê de Sergipe, Conceição Vieira, por atender nossa solicitação através do pedido da população, a transmissão da missa que já faz parte da tradição do povo aracajuano e de todo povo sergipano, ajuda a levar a palavra de Deus, para dentro dos lares das pessoas, por isso é necessário, que a TV Aperipê, continue com essa prestação de serviço que é de grande valia para as comunidades”, informou Bigode.

