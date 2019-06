CHUVAS CONTINUAM ATINGINDO ARACAJU E VÁRIAS CIDADES DO INTERIOR DO ESTADO

10/06/19 - 07:53:59

As fortes chuvas que caem desde a última quinta-feira (06), continuam atingindo a capital e alguns municípios do interior do estado.

Embora no domingo (09) a chuva tenha caido em menor volume, na manhã desta segunda-feira (10) voltou a ser torrencial.

Desde o inicio da manhã, os motoristas começaram a ter dificuldades em transitar nas ruas da capital, porém até o momento não foi registrado nenhum acidente.

Os motoristas precisam de mais atenção devido à baixa visibilidade o que pode provocar acidentes, já que o tempo continua fechado.