Começa a venda de tickets para o McDia Feliz 2019

10/06/19 - 16:09:04

Em 2019, a educação e a saúde seguem como causas apoiadas por uma das maiores campanhas de arrecadação de fundos do Brasil para crianças e jovens, o McDia Feliz. Realizado há mais de 30 anos no país, o evento já somou cerca de R$ 300 milhões investidos em projetos do Instituto Ronald McDonald e mais recentemente do Instituto Ayrton Senna.

Neste ano, a venda antecipada de tickets já começou e segue até a véspera da campanha, que será realizada no dia 24 de agosto. Empresas e pessoas físicas podem adquirir os tickets por meio das instituições participantes em todo o país. Em Sergipe a beneficiada é Associação dos Voluntários a Serviço da Oncologia em Sergipe (Avosos).

“Todos no McDonald’s se envolvem profundamente nessa campanha, todos os funcionários, franqueados, fornecedores e parceiros. Esperamos que, mais uma vez, a solidariedade dos brasileiros se junte ao nosso esforço em prol desses dois importantes pilares da sociedade, que são a saúde e a educação. Com a chegada do Instituto Ayrton Senna, no ano passado, ampliamos nosso propósito de transformar a realidade de muitos jovens e deixarmos um legado como empresa”, afirma Paulo Camargo, Presidente da Divisão Brasil da Arcos Dorados – franquia que administra a marca McDonald’s em 20 países da América Latina e Caribe.

O Instituto Ronald McDonald, que há 20 anos participa da campanha, segue com a missão de promover saúde e qualidade de vida para milhares de crianças e adolescentes com câncer e suas famílias em todo o Brasil. Entre os projetos beneficiados em 56 instituições estão: a estruturação de hospitais especializados, a hospedagem para famílias que residem longe dos hospitais, a capacitação de profissionais de saúde para realizarem o diagnóstico precoce, incentivo a adesão a protocolos clínicos e o suporte psicossocial para crianças e adolescentes em todo o Brasil. “Nossa parceria com o McDonald’s no Brasil, por meio do McDia Feliz, é fundamental para conscientizar a sociedade sobre o câncer infantojuvenil, que continua sendo a doença que mais mata crianças e jovens. Já evoluímos em estrutura graças a campanhas como essa. Hoje no Brasil a chance média de cura é de 64%, mas nossa meta é alcançar 85%, percentual compatível com países com alto Índice de Desenvolvimento Humano.”, declara Francisco Neves, Superintendente do Instituto Ronald McDonald.

Parte dos R$ 24,6 milhões arrecadados no McDia Feliz de 2018 também foi direcionado para projetos educacionais implementados na rede pública pelo Instituto Ayrton Senna, que neste ano segue na parceria com o McDonald’s. Já parte do DNA do McDonald’s, o combate ao desemprego juvenil tem sido tema de diversas campanhas da companhia, que é porta de entrada para o emprego formal de milhares de jovens. Para o Instituto Ayrton Senna, o McDia Feliz já é um grande marco para a entidade. “A educação é a chave para ampliar oportunidades e pilar fundamental para uma real transformação de nosso país”, diz Viviane Senna, presidente do Instituto Ayrton Senna.

Somado ao valor arrecadado com os tickets antecipados, no dia 24 de agosto, toda a venda de Big Mac nos cerca de 970 restaurantes McDonald’s de todo o país, exceto alguns impostos, será doada para que as duas entidades possam apoiar a causa da saúde, bem-estar e educação.

Quer garantir a sua participação no McDia Feliz e apoiar os institutos? Então mande um email com assunto “Tickets antecipados McDia Feliz 2019”, para os seguintes e-mails:

Instituto Ayrton Senna – [email protected]

Instituto Ronald McDonald –[email protected]

Fonte e foto assessoria