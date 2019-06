CBM/SE alerta a população em casos de inundações e desabamento

10/06/19 - 15:29:35

Grande quantidade de chuva no estado é considerada muito acima do previsto

Desde a quinta-feira (06) da semana passada, a equipe do Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe (CBMSE) recebeu diversas chamadas, por meio do Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (CIOSP), relacionadas às fortes chuvas que atingiram Sergipe nos últimos dias.

De acordo com informações divulgadas pelo major Silvio Prado, coordenador-geral da Defesa Civil Municipal, foram registradas 44 ocorrências desde o início das chuvas. Já o major Luciano Queiroz, secretário-executivo da Defesa Civil Estadual, informou que foram cerca de 20 ligações, com maior registros em alagamento e dois de deslizamentos de encosta. A grande quantidade de chuva que castiga o Estado é considerado muito acima do previsto pelos institutos de meteorologia, quase o total esperado para todo o mês de junho.

O major Silvio Prado alerta às pessoas quanto às ocorrências relacionadas à chuva: “Emitimos um alerta via SMS para os celulares cadastrados junto ao 4099, de pessoas que residem, principalmente, em áreas de risco. Fizemos uma triagem das informações que vieram dos centros de meteorologias nacionais e estaduais, com o intuito de fazer com que as pessoas que residem em área de riscos, aumentem o estado de observação dos seus locais onde moram, para que qualquer situação de anormalidade apresentado em sua residência, como aparecimento de rachaduras, afundamento de pisos, inclinação de postes e árvores, barulho no madeiramento do telhado, quaisquer sinais que denotem algum tipo de risco, devem entrar em contato imediatamente com o 199”.

Caso observem alguns destes sinais, deve sair imediatamente do local, ligar para a Defesa Civil (199) ou Corpo de Bombeiros (193). Moradores de imóveis que apresentarem problemas estruturais devem solicitar vistoria preventiva da Defesa Civil.

Fonte: Ascom/CBM